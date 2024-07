Viviane Araujo passa por cirurgia e explica motivo: "Resolvi operar logo"

Nesta quinta-feira, 04, atriz Viviane Araujo compartilhou em suas redes sociais que passou por uma cirurgia para remover uma hérnia umbilical

Nesta quinta-feira, 04, atriz Viviane Araujo compartilhou em suas redes sociais que passou por uma cirurgia para remover uma hérnia umbilical. A artista detalhou que este foi seu terceiro procedimento do tipo: o primeiro foi realizado antes de sua gestação e o segundo após o nascimento de seu filho.

"Eu fiz uma cirurgia ontem. Operei novamente a minha hérnia umbilical. Eu já tinha operado, mas com a gravidez teve uma diástase no meu abdomên e ela veio para cima do umbigo. Ela estava bem aparente e eu resolvi operar logo. Mas eu estou bem, tranquila, não estou sentindo dor. Operei ontem e já voltei para casa. Agora é só ficar deitadinha e daqui a pouco voltar para vida normal", contou.

Segundo ela, o procedimento é tranquilo, mas o pós-operatório requer cuidados. Por isso, vai ficar alguns dias longe da academia. "Só não vou poder malhar por um período. Mas vou poder fazer tudo normal. Só não posso fazer esforço físico", relatou. Em seguida, ela mostrou um vídeo de como estava sua hérnia umbilical.

"Eu já operei essa hérnia duas vezes. Uma antes da gravidez, que ela vinha para fora no umbigo e eu precisava empurrar. Depois da gravidez, ela voltou novamente e eu costurei todo o abdômen. Agora, por causa da diástase, voltou novamente", contou.

Viviane Araujo se emociona ao reencontrar o filho após viagem

Recentemente, atriz Viviane Araujoencantou os seguidores ao compartilhar nas redes sociais um vídeo do reencontro com o filho, Joaquim, de 1 ano e 8 meses. Ela precisou viajar para Portugal a trabalho e o pequeno ficou no Rio de Janeiro com o pai, Guilherme Militão.

No vídeo gravado pelo marido de Vivi, ele e o herdeiro aparecem juntos no aeroporto para buscá-la. Assim que a avistou, Joaquim ficou extremamente feliz e saiu correndo ao encontro da mamãe. Em seguida, o pequeno caiu no choro ao abraçar a atriz, que também não segurou as lágrimas ao pegá-lo no colo. "Meu mundo", escreveu ela na legenda da postagem.