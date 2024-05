Viviane Araujo se emociona ao reencontrar o filho após viagem: 'Meu mundo'

Filho da atriz Viviane Araujo, o pequeno Joaquim caiu no choro ao reencontrar a mamãe no aeroporto após passar alguns dias longe da atriz

A atriz Viviane Araujo encantou os seguidores na noite de segunda-feira, 27, ao compartilhar nas redes sociais um vídeo do reencontro com o filho, Joaquim, de 1 ano e 8 meses. Nos últimos dias, ela precisou viajar para Portugal a trabalho e o pequeno ficou no Rio de Janeiro com o pai, Guilherme Militão.

No vídeo gravado pelo marido de Vivi, ele e o herdeiro aparecem juntos no aeroporto para buscá-la. Assim que a avistou, Joaquim ficou extremamente feliz e saiu correndo ao encontro da mamãe.

O momento emocionante mesmo veio logo em seguida: o pequeno caiu no choro ao abraçar Viviane Araujo, que também não segurou as lágrimas ao pegá-lo no colo. "Meu mundo", escreveu ela na legenda da postagem.

Recentemente, a famosa dividiu com os fãs um outro momento especial ao lado do filho. No início de maio, Viviane Araujo aproveitou um dia de praia ao lado da família e mostrou que curtiu cada segundo do passeio.

"Dia de praia", declarou ela ao exibir Joaquim brincando em uma piscininha com muito estilo, de cabelo amarrado e óculos escuros. Nos comentários, internautas admiraram o menino. "Lindo demais", elogiaram. "É muito charmoso", falaram outros.

Viviane Araujo organiza festão com muito samba para celebrar seus 49 anos

Rainha do Carnaval, Viviane Araújo celebrou seus 49 anos em grande estilo. Na madrugada do dia 26 de março, a atriz e dançarina organizou um festão luxuoso para comemorar a data especial. Em um cenário perfeito, ela reuniu amigos e familiares para uma noitada de muito samba no bar de Zeca Pagodinho, localizado no Rio de Janeiro.

Nas suas redes sociais, Viviane compartilhou detalhes da celebração de seu aniversário. A festa contou com uma decoração totalmente personalizada em tons de rosa e repleta de brilho. Painéis, plataformas, lembrancinhas e docinhos foram especialmente encomendados para seguir a temática da festa, com o nome da famosa gravado em cada item.

Além da decoração exuberante, Vivi também se destacou com uma produção super chamativa, do jeitinho tradicional da dançarina. Com os cabelos gigantes, uma maquiagem glow e um vestido brilhante cheio de recortes, a musa atraiu todos os holofotes e brilhou em seu grande dia. No Instagram, ela compartilhou fotos do look e arrancou suspiros dos seguidores. Confira mais detalhes!