Lucy Alves revela que Dança dos Famosos mudou seus shows: 'Me descobri'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucy Alves celebra estar na final da Dança dos Famosos ao lado de Fernando Perotti e conta qual foi seu ritmo favorito

Lucy Alves é uma das celebridades que chegou a grande final da Dança dos Famosos. Com os ensaios a todo o vapor, a artista tirou um tempo para conversar com a CARAS Brasil e explicar como o quadro do Domingão com Huck mudou sua vida.

Dupla do bailarino Fernando Perrotti, a atriz e cantora afirma que a experiência já trouxe mudanças para seus shows musicais. "Meus shows já estão diferentes, a dança veio pra ficar de vez na minha vida", afirma Lucy Alves .

"A dança é muito importante para qualquer artista, estamos falando sobre o nosso movimento de corpo. Aqui eu pude me descobrir ainda mais, como essa dançarina", completa ela, que ainda diz estar animada por poder participar de mais um reality —anteriormente, ela ficou em 2º lugar no The Voice, em 2013, e esteve na segunda temporada de The Masked Singer, em que conquistou o 3º lugar.

Ela revela que o seu ritmo preferido da competição foi o Calypso, gênero que surgiu na cidade de Belém, no Pará. "Eu amei dançar o Calypso, porque tem essa proximidade do Norte e Nordeste. Foi um dos ritmos que ajudaram a viralizar a dupla Lucynando", recorda.

Por fim, a artista descarta a competitividade na reta final e deseja que os outros dois famosos, Tati Machado e Amaury Lorenzo, se divirtam. Para ela, todos já são vencedores apenas por terem participado do tradicional quadro.

"Estou muito feliz e ansiosa nessa final, é um misto de emoções. É mais um reality na minha vida, mas é muito aprendizado. A dança veio para ficar e para transformar, eu já dançava, mas foi de um jeito diferente. Eu cresci muito profissionalmente."

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA DE LUCY ALVES À CARAS BRASIL: