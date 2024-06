Professora de Samuel de Assis revela semana difícil antes de deixar Dança dos Famosos

Em entrevista à CARAS Brasil, a bailaria Larissa Parison, professora de Samuel de Assis, também abre o coração após a eliminação na Dança dos Famosos

Samuel de Assis e a bailarina Larissa Parison foram a dupla escolhida para deixar a Dança dos Famososneste domingo, 23. Grata pela temporada da competição, a professora do artista diz que conseguia ver muito potencial em seu par e revela que teve uma semana difícil antes da última apresentação no Domingão com Huck.

"Confesso que na hora da apuração dos votos fiquei muito triste, porque não imaginava que o Samuel sairia neste momento, eu o via na final", conta a profissional, em entrevista à CARAS Brasil. Ela e o ator empataram a pontuação de 117,5 com Bárbara Reis e Vinicius Mello. Como critério de desempate, a plateia pôde escolher quem deveria seguir para o top 4 e a outra dupla venceu com 69% dos votos.

Parison diz que a semana já havia sido bastante agitada, antes mesmo da eliminação na Dança dos Famosos . Mãe de gêmeos, a bailaria ficou doente e precisou enfrentar uma jornada no hospital, já que seus bebês, frutos do relacionamento com o empresário Eduardo Nilander, também estavam com virose.

Leia também: Samuel de Assis se desculpa com professora após eliminação na Dança dos Famosos

"Eu estava vivendo em hospital, cuidando dos filhos e, ao mesmo tempo, ensaiando com o Samuel. Foi uma semana bem difícil, para no final ter saído [risos]. Mas, em seguida, quando terminou o programa, fiquei com o coração leve e o sentimento de dever cumprido com maestria", completa.

A bailarina Larissa Parison e seus filhos | Foto: Reprodução/Instagram @lariparisson

A bailarina ainda diz que sente que sua participação, ao lado do artista, foi especial e conseguiu deixar uma marca nessa temporada. "Ganhamos tanto de tantas outras formas. Fiquei muito feliz por conseguir, junto ao Samuca, deixar um marco nesse dança dos famosos 2024. Foi muito especial nossa trajetória. O prêmio muitas vezes não é o primeiro lugar, tem coisas que não tem preço."

Agora quatro duplas seguem para mais uma semana de disputa na Dança dos Famosos, sendo eles Amaury Lorenzo e Camila Lobo; Tati Machado e Diego Maia; Lucy Alves e Fernando Perrotti; e Barbara Reis e Vinicius Mello. A final do quadro está prevista para 7 de julho, e deve contar com a reunião de todos os participantes da temporada.

CONFIRA DESPEDIDA DE SAMUEL DE ASSIS À DANÇA DOS FAMOSOS: