Parceira de Juliano Floss exalta sua evolução na Dança dos Famosos: 'Peguei no pé'

Em entrevista à CARAS Brasil, Dani Duram, professora de Juliano Floss durante a Dança dos Famosos, ainda comenta novos planos após competição

Juliano Floss (19) e Dani Duram foram a dupla escolhida para deixar a Dança dos Famososneste domingo, 16. Apesar do coração apertado pela despedida da competição do Domingão com Huck, a bailarina exalta a evolução do influenciador e fala sobre os quatro meses que trabalharam juntos.

"Sabia que teria uma longa jornada de desconstrução no Ju, pois o corpo ele já veio trabalhado num estilo de dança individual", explica a profissional. Antes de entrar na Dança dos Famosos, Floss já era conhecido no TikTok por seus vídeos dançando. Além disso, ele faz aulas de hiphop desde os 8 anos.

"Meu desafio era justamente tirar os 'vícios' que a bagagem corporal dele já tinha e trazer um universo totalmente oposto, que é o da dança de salão, das danças a dois. Se você olhar pra nossa primeira coreografia em dupla, que foi da Kizomba, e olhar para nossa última da valsa… meu Deus. É um outro dançarino."

Leia também: Juliano Floss comove ao falar sobre fim da participação na Dança dos Famosos 2024

Duram afirma que o parceiro de competição teve uma grande evolução, não apenas no aspecto da dança, mas também no emocional e físico. Ela conta que, durante os ensaios, costumava insistir para que ele melhorasse sua postura e soubesse ter mais disciplina ao longo da dança.

"Peguei muito no pé dele sobre saber ter disciplina de energia durante a coreografia, sobre respirar e principalmente conduzir um outro corpo", conta. "A gente brincava nos ensaios que o processo do dança foi muito benéfico pra ele principalmente pq deixou ele mais forte e mais alto, do tanto que cobrava postura [risos]."

Agora, com o fim da participação no quadro dominical, a profissional afirma estar orgulhosa de sua jornada ao lado do influenciador e destaca que pretende continuar sendo um ponto de apoio para ele e sua família. Os dois deixaram a competição com a diferença de um décimo para a dupla Barbara Reis (34) e Vinicius Mello.

Para o futuro, a profissional afirma que já tem alguns projetos engatilhados. "Em breve lançarei sobre dança e flexibilidade, mas além disso vou continuar focando em meus estudos pra desenvolver mais ainda minha carreira profissional como bailarina, atriz e comunicadora". Confira abaixo o relato de Dani Duram sobre a Dança dos Famosos.

Dividir essa experiência com o Ju foi um verdadeiro aprendizado tanto profissional como pessoal. A gente se deu muito bem logo de cara, lá na fase de grupos e quando descobri que ele era de fato meu parceiro na fase de duplas, fiquei bem feliz. Ele é muito talentoso, carinhoso e quando se propõe, se joga de cabeça. Mesmo muito novo, ele já tem uma luz gigantesca. Ele ama o que faz e a gente compartilha esse mesmo sentimento, a mesma magia pela dança. Vem do coração e é por isso que nos entregamos tanto.

Minha maior conquista como professora e partner dele foi olhar pra nossa trajetória e ver que hoje o Ju não é mais o 'Juliano do TikTok'. Conseguimos tirar essa roupagem com garra e muito trabalho, hoje ele é o Juliano dançarino. Isso pra mim também é vencer, é símbolo de realização. Como profissional me sinto realizada. Foram quatro meses de muita intensidade. Tenho um carinho e respeito imenso por ele, pela família dele e com certeza poderão contar comigo sempre que precisarem.

CONFIRA TEXTO DE JULIANO FLOSS APÓS ELIMINAÇÃO NA DANÇA DOS FAMOSOS: