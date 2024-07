Professor de Barbara Reis avalia júri da Dança dos Famosos após queda e eliminação

Em entrevista à CARAS Brasil, Vinicius Mello, professor de Barbara Reis na Dança dos Famosos, também revela novos projetos após o programa

Barbara Reis e Vinicius Mello foram a dupla escolhida para deixar a Dança dos Famosos no último domingo, 30. Os dois tiveram a menor pontuação da noite após uma queda da atriz durante a coreografia, porém, isso não impediu o júri de elogiá-los por sua performance. Para o bailarino profissional, o momento foi importante para a trajetória dos dois.

Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha receberam os atores Juliana Paes e Reynaldo Gianecchini para as avaliações artísticas na Dança dos Famosos . "O júri artístico foi elegante, inteligente e super empático com a nossa apresentação, fiquei muito feliz com cada palavra do Reinaldo e da Juliana, palavras que naquele momento deixaram o nosso coração quentinho sabe?".

"E o júri técnico está ali realmente para pontuar a parte técnica e ser justo com todos os participantes", completa Mello, em entrevista à CARAS Brasil. Apesar de ter deixado o quadro do Domingão com Huck, o profissional assegura que teve uma experiência ótima ao lado da atriz, e diz estar tranquilo em relação à eliminação.

"Nossa trajetória foi linda e a experiência do Dança foi incrível também", afirma. "Mas, no dia seguinte, deu um aperto no coração acordar e não ter que ir criar uma coreografia nova [risos]". Quanto à sua parceira, ele diz ter amado a oportunidade de conhecê-la além das telas da TV. "Nossa parceria deu super certo, nós temos muitas coisas em comum então foi só sucesso."

Agora, com o fim da participação, o profissional irá voltar para São Paulo e focar em sua rotina que já existia antes da Dança dos Famosos. "Eu sou dançarino, coach e coreógrafo na FitDance [empresa de dança brasileira] há 7 anos. A FitDance é o meu projeto de vida e da vida."

Mello aproveita para convidar o público que gostou de sua participação a acompanhá-lo nas redes sociais. "Então, quem gostou do meu trabalho na Globo e quiser continuar me acompanhando, é só colocar FitDance lá no YouTube ou me seguir no Instagram que vai me ver dançando muito todo dia [risos]."

Agora três duplas seguem para mais uma semana de disputa na Dança dos Famosos, sendo eles Amaury Lorenzo e Camila Lobo; Tati Machado e Diego Maia; e Lucy Alves e Fernando Perrotti. A final do quadro está prevista para 7 de julho, e deve contar com a reunião de todos os participantes da temporada.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE VINICIUS MELLO, PROFESSOR DE BARBARA REIS NA DANÇA DOS FAMOSOS: