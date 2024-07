Jheny Santucci faz alerta após diagnóstico: 'Lutando para não ir ao hospital'

Namorada de Arthur Aguiar, a influenciadora Jheny Santucci explicou que decidiu ir ao médico após alguns sintomas persistentes

A influenciadora digital Jheny Santucci usou as redes sociais na quarta-feira, 3, para fazer um breve desabafo com os seguidores a respeito de sua saúde. Em seu Instagram oficial, a namorada do ator Arthur Aguiar revelou que precisou ir ao médico após sentir alguns sintomas persistentes como febre e dor no corpo.

Jheny contou que, após adiar sua ida ao hospital na esperança de que pudesse melhorar, ela foi diagnosticada com dengue. "Eu acordei bem melhor hoje, graças a Deus e a ida ao hospital também. Eu fiquei lutando para não ir e acabei indo. Temos que colocar a saúde sempre em primeiro lugar", iniciou.

"Confesso que preciso evoluir nessa parte, porque eu estava lutando para não ir ao hospital achando que ia melhorar em casa", completou Jheny Santucci. Em seguida, ela explicou que a decisão de finalmente ir ao médico aconteceu após perceber que não estava conseguindo se doar totalmente ao filho, Gabriel, de 4 meses.

"Olhei para o meu filho e pensei: ‘não estou conseguindo cuidar dele como gostaria porque estou mal’. Ontem eu mal consegui pegar ele no colo, porque foi o pico da febre, dor no corpo. Preciso cuidar dele, mas primeiro preciso me cuidar, tenho que estar bem. Saúde sempre em primeiro lugar, mesmo você não sendo mãe", declarou a influenciadora, reforçando a importância de recorrer ao hospital em caso de necessidade.

Por fim, a namorada de Arthur Aguiar garantiu que já estava se sentindo melhor e que retornaria às redes sociais assim que se recuperasse totalmente.

Jheny Santucci desabafa após polêmica

Namorada do ator e cantor Arthur Aguiar, a influenciadora digital Jheny Santucci apareceu nas redes sociais para repudiar as críticas sobre o seu pronunciamento após polêmica familiar. Tudo começou quando os internautas apontaram uma atitude da filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi e a questão repercutiu nas redes sociais. Com isso, Arthur e Maíra trocaram alfinetadas em seus perfis, e Jheny defendeu o amado.

Agora, a influencer rebateu os comentários de quem disse que ela não deveria se pronunciar porque não é parente direta da criança. "Sabe o que é mais louco disso tudo? É que o Brasil inteiro pode falar sobre, pode comentar, pode opinar, e eu tenho que ficar calada, quieta. Se não eu vou estar sendo biscoiteira, ou vou ser a que defende macho e amanhã pode ser eu ou a filha não é minha e não devo me meter. Gente, é sobre a minha família. O que foi falado hoje diz respeito a mim e diz respeito ao meu lar. Foi colocado em questão os meus valores, o meu caráter - não só meu, como do Arthur também", iniciou; confira mais detalhes!