Namorada de Arthur Aguiar fica aos prantos após ganhar presente: ‘Você é doido’

Namorada de Arthur Aguiar, Jheny Santucci se emociona e não segura as lágrimas ao receber presente especial no Dia dos Namorados

Nesta quinta-feira, 13, Arthur Aguiar usou as redes sociais para revelar como foi seu Dia dos Namorados ao lado de Jheny Santucci. Apaixonado, o ator e cantor preparou uma surpresa especial que levou a empresária às lágrimas: ele comprou duas bolsas de uma grife de luxo como presente.

Em seu perfil no Instagram, Arthur compartilhou um vídeo mostrando os preparativos da surpresa para Jheny. Ele revelou que ficou apreensivo durante o dia, ocupado com reuniões, e chegou a pensar que não teria tempo para passar na loja escolher o presente da amada. "Fiquei agoniado, mas falei que não deixaria de ir."

Em seguida, Arthur explicou que não era apenas por ser uma data especial, mas que estavam acontecendo algumas coisas em sua vida pessoal das quais não daria detalhes, mas que ela merecia. Depois de sair da loja com duas sacolas gigantescas, o campeão do Big Brother Brasil chegou em casa e pediu para Jheny fechar os olhos.

Quando ela abriu os olhos, se deparou com as caixas: "Meu Deus, você é doido! Que simples, né?” brincou ela. Após ler a cartinha que acompanhava o presente, Jheny não conteve as lágrimas ao ver que ganhou uma mala e uma bolsa: "Não acredito, é maravilhosa!", disse a empresária, que sempre sonhou em ter aqueles modelos.

Inclusive, a Jheny, que tem um salão de beleza, contou que chegou a ter uma bolsa do mesmo modelo, mas precisou vender para arcar com os custos de uma reforma. Na legenda do vídeo, Arthur também se emocionou ao falar sobre os presentes: “Te ver feliz ontem foi muito gostoso, deu aquele nó na garganta, sabe?”, iniciou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Aguiar (@arthuraguiar)

“E só nós dois sabemos que não tem a ver com a bolsa, com o presente, com o dia dos namorados… Enfim, você merece isso e muito mais! Obrigado por me escolher pra ser o seu parceiro!! Feliz dias dos namorados meu amor, o primeiro de todos os outros”, ele se derreteu pela empresária, que é mãe de seu segundo filho, Gabriel, de apenas quatro meses.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Aguiar (@arthuraguiar)

