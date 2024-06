Jheny Santucci comemora 4 meses de filho com Arthur Aguiar

Jheny Santucci, namorada de Arthur Aguiar, comemora 4 meses do filho do casal com foto super fofa; confira!

Gabriel, filho do ator Arthur Aguiar e da influenciadora digital Jheny Santucci, está completando quatro meses nesta sexta-feira, 7. E em celebração do quarto mesversário do pequeno, os papais publicaram uma declaração especial em suas redes sociais.

Em publicação conjunta no Instagram, o casal publicou uma foto encantadora de seu herdeiro. No clique, Gabriel apareceu usando um conjuntinho branco e esbanjou fofura ao fazer uma cara confusa para a câmera.

Na legenda, os papais se declararam para o pequeno. "Hoje nosso anjinho mais lindo completa 4 MESES. Você mudou nossas vidas meu príncipe… te amamossss", escreveram Jheny e Arthur.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelo clique do pequeno. "Ele tá fofo e lindo demais", escreveu o ex-BBB Eliezer. "Que lindo, um príncipe", disse um internauta. "São 4 meses de muita fofurice, o baby Gab é muito lindinho", enalteceu um fã. "Ele é todinho o Arthur, a cara dele! Lindo", declarou mais um, notando a similaridade entre Gabriel e seu pai.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jheny (@jhenysantucci)

Jheny Santucci não quer que filha de Arthur Aguiar a chame de 'mãe'

Em maio, Jheny Santucci usou as redes sociais para explicar aos seguidores o motivo de não querer que Sophia, filha do seu namorado Arthur Aguiar com Maíra Cardi, a chame de 'mãe'.

“Gente, lógico que não, né? Porque ela tem mãe e eu jamais gostaria de ver, por exemplo, o Gabi chamando outra pessoa de mãe sendo que eu sou uma mãe presente para ele, e obviamente eu não gostaria e jamais ia induzir ela a me chamar de mãe, nem eu e nem o Arthur permitiria isso nunca. Eu acho que eu, assim, eu amo a Sofia, ela também me ama, a gente tem uma relação muito boa, muito saudável, muito carinhosa", iniciou ela nos Stories do Instagram.

E continuou: "A gente brinca muito, muito mesmo. A gente é muito apegada uma à outra, mas eu acho que ela tem que me reconhecer como 'tia', né? Madrasta, boadrasta aliás. Não como mãe. Eu acho que são papéis totalmente diferentes, e, para eu amar ela e para ela me amar e a gente ter uma relação boa e gostosa, não tem necessidade dela me chamar de mãe. Seria bem egoísta e é um ego muito ridículo da minha parte”.

Na sequência, ela citou um exemplo pessoal acerca do assunto. “Por exemplo, meu pai biológico, ele morreu quando eu tinha dois anos de idade. Depois, minha mãe se relacionou com o meu padrasto e eu chamei ele a vida inteira de pai, né? Porque ele me oferecia carinho, amor, ele cuidou de mim. Então ele era a figura paterna que eu tinha, né? E aí, por isso, eu chamava ele de pai. Mas por quê? Porque meu pai estava morto, né? Então não é o caso da Sofia, a mãe dela não está nem morta e também não é ausente, então não faz sentido ela me chamar de mãe, né? Já que não é a situação".

"Então, se for o caso de eu realmente querer que alguma criança que não seja meu filho de sangue, e sim de coração, me chame de 'mãe', eu vou lá e vou adotar uma criança, entendeu? Agora, se ela tem mãe, não tem porque fazer a criança me chamar de 'mãe' ou gostar disso", concluiu Jheny.