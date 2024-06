Arthur Aguiar encanta ao dançar com a filha, Sophia, em festa junina escolar

Dia especial em família! O ator Arthur Aguiar dançou com a filha, Sophia, durante apresentação da pequena na festa junina do colégio

O ator e cantor Arthur Aguiar dividiu com os seguidores registros fofíssimos de sua filha mais velha, Sophia Cardi, de 5 anos, na escola. A pequena, fruto de seu antigo casamento com a coach Maira Cardi, realizou uma apresentação junina no colégio no último sábado, 8, em São Paulo.

Diferente do ano anterior, a turma de Sophia fez um 'show' onde os pais também dançaram a coreografia com as crianças. Através das redes sociais, o campeão do BBB 22, da Globo, mostrou alguns detalhes de como foi o momento especial ao lado da primogênita.

Para o evento, a filha de Arthur usou um look cor-de-rosa com franjas, botas prateadas e um chapéu de cowgirl no mesmo tom da roupa. Jheny Santucci, namorada do ator, ajudou a pequena a se maquiar para a festa junina. "Uma princesa arrumando outra princesa", se derreteu o ator.

Jheny, inclusive, prestigiou a apresentação dos dois junto com o filho, Gabriel. O bebê, de 4 meses, é o primeiro herdeiro da influenciadora com Arthur Aguiar. Esbanjando fofura, o caçula do famoso vestiu uma camisa xadrez para curtir a festa da irmãzinha.

Confira os registros:

Arthur Aguiar com a filha na festa junina escolar - Fotos: Reprodução / Instagram

Arthur Aguiar encanta ao mostrar momento divertido com o filho

O cantor e ator Arthur Aguiar encantou os seguidores na noite de domingo, 2, ao dividir um novo registro fofíssimo com o filho caçula, Gabriel. O pequeno, de 4 meses, é fruto de seu relacionamento com a influenciadora Jheny Santucci.

Curtindo o fim de semana em família, o artista aproveitou para gravar um momento divertido com o herdeiro. No registro publicado em seu perfil oficial no Instagram, o campeão do BBB 22, da Globo, mostrou o filho gargalhando enquanto brincava com ele.

"Duvido você assistir esse vídeo e não sorrir…", se derreteu Arthur Aguiar na legenda da postagem. Nos comentários, diversos admiradores do famoso também se derreteram de amores com o vídeo dos dois.

"Esse mini pãozinho é uma fofura", escreveu uma seguidora. "O bebê que é xerox do pai versão atualizada de olhos azuis e que tem a risada mais gostosa", disse outra. "Duvido é assistir uma vez só!! Fofura", falou uma terceira. "Que bebê mais lindo! Delícia de vídeo! Só amor!!!", comentou a apresentadora Sonia Abrão.