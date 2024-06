Arthur Aguiar encanta ao mostrar momento divertido com o filho, Gabriel

Momento em família! O ator Arthur Aguiar compartilhou um novo vídeo fofíssimo do filho caçula, Gabriel: 'Mini pãozinho'

O cantor e ator Arthur Aguiar encantou os seguidores na noite de domingo, 2, ao dividir um novo registro fofíssimo com o filho caçula, Gabriel. O pequeno, de quase 4 meses, é fruto de seu relacionamento com a influenciadora Jheny Santucci.

Curtindo o fim de semana em família, o artista aproveitou para gravar um momento divertido com o herdeiro. No registro publicado em seu perfil oficial no Instagram, o campeão do BBB 22, da Globo, mostrou o filho gargalhando enquanto brincava com ele.

"Duvido você assistir esse vídeo e não sorrir…", se derreteu Arthur Aguiar na legenda da postagem. Nos comentários, diversos admiradores do famoso também se derreteram de amores com o vídeo dos dois.

"Esse mini pãozinho é uma fofura", escreveu uma seguidora. "O bebê que é xerox do pai versão atualizada de olhos azuis e que tem a risada mais gostosa", disse outra. "Duvido é assistir uma vez só!! Fofura", falou uma terceira. "Que bebê mais lindo! Delícia de vídeo! Só amor!!!", comentou a apresentadora Sonia Abrão.

Além do pequeno Gabriel, Arthur Aguiar também é pai de Sophia Cardi, de 5 anos, fruto de seu antigo casamento com a coach Maira Cardi.

Arthur Aguiar revela convite para A Fazenda

O ator e cantor Arthur Aguiar contou que já foi convidado para participar do reality show A Fazenda, da Record TV. No entanto, ele não aceitou o convite. Em participação no Link Podcast, de Deborah Albuquerque, o artista revelou o motivo para ter recusado.

"Já rolou uma sondagem, na verdade já fui convidado para participar da ‘A Fazenda’, não faz sentido, não entraria. Apesar de ser um cara que gosta de assistir reality, eu nunca pensei em entrar em um reality, o Big Brother foi uma exceção, foi uma oportunidade que naquele momento específico fazia sentido. Graças a Deus eu entrei e foi bom porque as pessoas puderam conhecer um pouco mais de mim. E foi uma experiência incrível que eu vou levar pro resto da minha vida", afirmou ele.

Além disso, ele contou que só entraria novamente em um reality show em um projeto específico. "Eu acho que a única possibilidade de eu entrar num reality show de novo seria se houvesse um Big Brother dos Campeões. Eu com certeza entraria se fosse chamado", declarou.