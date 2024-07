Maria Beltrão revela que combinou código com o marido: "Peço para falar"

A jornalista Maria Beltrão participou do Portugal Show desta quarta-feira, 03, e entregou um código que tem com o marido, Luciano Saldanha

A jornalista Maria Beltrão participou do Portugal Show desta quarta-feira, 03, e entregou um código que tem com o marido, Luciano Saldanha. Segundo ela, por gostar muito de toque, pede que o companheiro a alerte. "Eu e meu marido a gente tem uma senha. Quando eu começo a pegar muito em pessoas aleatórias, eu peço para ele falar 'coentro'", entregou.

Ela falou sobre esse assunto ao contar detalhes de seu encontro com o Papa Francisco. A jornalista lembrou que o beijou e que notou que ele abriu espaço para uma aproximação quando fez um comentário sobre ela ser brasileira.

A partir daí, ela quis pegar, abraçar, beijar. "Até que um padre fez assim, sai minha filha, já foi (mostrou o sinal com as mãos)", contou. "Eu sabia que ele gostava de doce e levei um brigadeiro. Era para ele, né? Mas ele abençoou o brigadeiro para mim (risos)", completou.

Ela também relembrou um momento em que o marido usou o código. "Um dia eu estava com o taxista e eu fazia... E o cara meio assim", citou Maria Beltrão, que repetiu os gestos que fez na oportunidade. "Aí o Luciano 'coentro'. E eu 'que coentro, amor? Por que ele tá falando coentro? Aí eu ah, coentro", recordou.

Pamonha com maconha

Em outro momento, a jornalista falou sobre uma gafe que cometeu no É de Casa. Ao vivo, ela confundiu a palavra pamonha com maconha. "Estava falando da pamonha, eram oito da manhã, e nas redes sociais o público começou a brincar que era larica. Fui brincando, respondendo, rindo e fiquei com aquilo na cabeça. Quando voltei ao ar, pronto! Em vez de falar pamonha, falei maconha. Foi muito natural", contou.

