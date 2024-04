Maria Beltrão agradece apoio do marido após acidente doméstico: ‘Cuidou de mim’

Maria Beltrão faz relato após sofrer acidente em casa e agradece apoio do marido durante a recuperação; descubra mais sobre ele

Na última terça-feira, 9, Maria Beltrão passou por um susto depois de sofrer uma queda em sua casa. A apresentadora do ‘É de Casa’ da Globo usou as redes sociais para contar que se desequilibrou e acabou torcendo o pé. Em meio ao incidente, ela fez questão de agradecer o apoio do marido, Luciano Saldanha, que parou tudo para ajudá-la no momento delicado.

Através do Instagram, Maria explicou que ficou bastante assustada depois da queda, já que ouviu um barulho fora do comum e seu pé começou a inchar: "Sem explicação. Estava distraída em reunião virtual, fui na cozinha jogar uma sacola fora e com o chinelo torci o pé e caí. Fez um crec e está inchado. O que mais me assustou foi o barulho”, contou.

Na sequência, a apresentadora explicou que Luciano tinha alguns compromissos profissionais importantes, mas parou tudo imediatamente: "Levei um tombo, torci o pé, fiquei assustada, meu marido tinha hora para trabalhar, sabia que ele tinha que sair e se comportou como se não tivesse nada mais importante do que cuidar de mim”, exaltou.

Apaixonada, Maria agradeceu os cuidados de seu amado: “Me colocar sentada, deitada, colocar gelo. Ele cuidou muito de mim como sempre faz”, ela agradeceu e explicou que passaria por alguns exames após a queda. Por fim, a apresentadora global lembrou de uma passagem bíblica para falar sobre seu relacionamento: “O amor é sinônimo de caridade”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Beltrão (@beltraomaria)



Quem é o marido de Maria Beltrão?

Não é a primeira vez que Maria Beltrão desperta curiosidade sobre seu casamento. No final do ano passado, a apresentadora venceu o quadro 'Batalha de Lip Sync' no Domingão com Huck e fez uma rara aparição ao lado de seu amado, Luciano Saldanha, com quem é casada há 11 anos e vive uma relação extremamente discreta longe dos holofotes.

Em uma entrevista ao Gshow, Maria revelou que seu marido atua na área jurídica e é pai de Maria Beatriz, sua enteada, fruto de um relacionamento anterior. Ela também compartilhou que se aproximou do advogado devido à relação próxima entre Luciano e sua mãe, já que eles são grandes amigos e sempre estavam presentes nos eventos familiares.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Beltrão (@beltraomaria)

Da mesma forma, Maria é mãe de Ana Beltrão, fruto de outro relacionamento. Inclusive, recentemente, a apresentadora fez uma rara aparição ao lado da herdeira. No clique, ela aparece sentada e sua filha aparece por trás, enchendo a mamãe de beijos e abraços carinhosos. "Doces golpes do amor", se derreteu a famosa ao dividir os registros.