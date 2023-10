Quem é o marido de Maria Beltrão? Advogado se surpreendeu com esposa no Domingão

Maria Beltrão surpreendeu marido ao vencer o quadro Batalha de Lip Sync no Domingão com Huck

Maria Beltrão e seu marido, Luciano Saldanha, se tornaram assunto neste domingo, 15, após a apresentadora surpreender o amado e vencer o quadro Batalha de Lip Sync no Domingão com Huck. Apesar de o casal ter roubado a cena, muitos ainda não conhecem o companheiro da jornalista.

A jornalista se emocionou ao vencer o quadro Batalha de Lip Sync. O marido de Maria Beltrão estava presente na plateia e ficou deslumbrado com a performance da amada , que escolheu uma música da cantora Cher para o último round.

"Gente, eu estou muito emocionada. Eu perco todos os programas que eu vou. Muito obrigada. Patrícia, Luciano, muito obrigada. Meu amor, eu te amo", disse a jornalista. "A gente precisa de um babador para o seu marido", brincou Luciano Huck. "Meu amor, gostou? Eu vou com essa roupa para casa hoje", continuou Maria. "Hoje tem", respondeu o apresentador.

Leia também: Maria Beltrão surge em cliques inéditos com a filha, Ana

Maria Beltrão já contou ao Gshow que é casada com Luciano Saldanha há 11 anos, desde 2012. Ela costuma compartilhar alguns cliques ao lado do marido. Ele é advogado, pai de Maria Beatriz e possui um perfil fechado no Instagram, em que conta com pouco mais de 880 seguidores.

Ainda na conversa, ela revelou que reencontrou o marido por meio de sua mãe. "A gente se reencontrou nos happy hours na casa da minha mãe. Era o melhor amigo dela. Eu e Luciano somos muito parecidos em alicerces, valores… E, ao mesmo tempo, acho que ele se diverte muito comigo."

Mesmo sendo bastante discreta quanto à vida pessoal, a apresentadora do É de Casa também já comentou sobre sua relação com o marido em entrevista ao programa Mais Você. Na ocasião, ela contou que o advogado a apoiou na mudança de carreira para o entretenimento.

"Meu marido é a melhor coisa do mundo inteiro! É meu amor, meu companheiro. Eu estou aqui em São Paulo agora e ele está comigo. Eu vou correndo pedir conselho para ele. Como diz minha filha [Ana Beltrão], é o nosso calmante. A gente conversa sobre tudo, eu sobre a carreira dele e ele sobre a minha. Ele é suave."

Ainda durante a conversa, Ana Maria Braga quis saber sobre apelidos que o casal tem, e Maria Beltrão contou como costuma chamar o marido. "Eu o chamo de várias coisas, inclusive Tutuco [risos]. Entreguei, amor! Já era, Tutuco!".

Maria Beltrão apresenta o programa É de Casa, que vai ao ar na TV Globo, aos sábados desde o ano de 2022. Ela se formou em jornalismo pela UniverCidade em 1996 e passou anos de sua carreira na Globonews em programas como Em Cima da Hora e Entre Aspas. Ela também ficou marcada pela transmissão de grandes eventos como os desfiles das escolas de samba e o Oscar.

Além disso, a jornalista também já apresentou algumas vezes o Bom Dia Brasil e RJTV. Em 2020 ela lançou seu primeiro livro O Amor Não Se Isola - Um diário com histórias, reflexões e algumas confidências, escrito como um diário pessoal durante o período da pandemia da Covid-19.

CONFIRA REGISTROS DE MARIA BELTRÃO NA BATALHA DE LIP SYNC: