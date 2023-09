Maria Beltrão surge em cliques inéditos com a filha: "Doces golpes do amor"

A apresentadora Maria Beltrão encantou os seguidores ao postar uma sequência de cliques inéditos com a filha, Ana

A jornalista Maria Beltrão, que completou 52 anos na última semana, usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 13, para compartilhar uma sequência de cliques de uma momento de muito amor com a filha, Ana Beltão.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a apresentadora do programa É De Casa, da TV Globo, aparece sentada e sua filha aparece por trás, enchendo a mamãe de beijos e abraçados carinhosos. "Doces golpes do amor", se derreteu a famosa ao dividir os registros.

Os seguidores ficaram encantados com a troca de amor entre mãe e filha, e encheram a postagem de mensagens fofas. "Coisas preciosas da vida", disse uma internauta. "Fotos lindas demais!", afirmou outra. "Não há como resistir a esse ataque amoroso pelas costas", falou uma seguidora. "Muito linda a relação de vocês", comentou mais uma. "Ainnnnn , senti daqui esse dengo. Que amor!!!!", escreveu mais uma fã.

Vale lembrar que recentemente, Beltrão passou por uma cirurgia de abdominoplastia, procedimento feito por pessoas que passaram por perda significativa de peso e possuem pele flácida no abdômen, e a apresentadora usou as redes sociais celebrar o sucesso da cirurgia plástica.

"Realizei o sonho de fazer uma cirurgia estética e agora vivo essa recuperação (que vai maravilhosamente bem, com a graça de Deus), sempre agarrada na fé e na oração: pedindo e agradecendo", escreveu a jornalista na legenda, que em seguida fez um agradecimento. "Por falar em gratidão, quero deixar meu muito obrigada a todos que rezaram, torceram, mandaram vibrações positivas pra mim. 15 dias desde a cirurgia e ME SINTO ÓTIMA, com a intercessão dos santos e anjos do Céu e os da Terra, que me cercam e me enchem de amor e cuidados. Obrigada!", completou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Beltrão (@beltraomaria)

Maria Beltrão fala sobre gafes

Maria Beltrão é a apresentadora do programa É De Casa, exibido nas manhãs de sábado na TV Globo. Desde que estreou na atração em julho de 2022, a jornalista cometeu alguns erros ao vivo, mas quebrou o gelo e suavizou suas gafes com desenvoltura. Entretanto, sua espontaneidade agradou o público. "Fiquei insegura com a transição", afirmou ela em conversa com a CARAS Brasil, já que saiu do hard news para o entretenimento na emissora. Confira a declaração completa!