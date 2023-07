Maria Beltrão faz agradecimento após cirurgia plástica: 'Realizei o sonho'

A apresentadora Maria Beltrão agradeceu por sucesso em sua cirurgia plástica e fala mais sobre a realização de um sonho

Nesta terça-feira, 11, a jornalista Maria Beltrão celebrou sucesso de cirurgia plástica. Com a realização de seu sonho, a apresentadora do É de Casa agradeceu o acontecimento com publicação em seu Instagram.

De férias do programa na TV Globo, Maria passou por uma cirurgia de abdominoplastia . O procedimento é feito por pessoas que passaram por perda significativa de peso e possuem pele flácida no abdômen.

Em suas redes sociais, a apresentadora publicou uma foto de Nossa Senhora da Penha e agradeceu pelo sucesso da cirurgia. "Realizei o sonho de fazer uma cirurgia estética e agora vivo essa recuperação (que vai maravilhosamente bem, com a graça de Deus), sempre agarrada na fé e na oração: pedindo e agradecendo", escreveu a jornalista na legenda.

Logo em seguida, ela agradeceu aqueles que estavam torcendo por sua recuperação. "Por falar em gratidão, quero deixar meu muito obrigada a todos que rezaram, torceram, mandaram vibrações positivas pra mim. 15 dias desde a cirurgia e ME SINTO ÓTIMA, com a intercessão dos santos e anjos do Céu e os da Terra, que me cercam e me enchem de amor e cuidados. Obrigada!", completou.

Nos comentários do post, amigos e fãs celebram junto de Maria. "Muito bom saber que se recupera bem. Deus lhe conceda saúde", disse seguidora. "Viva São Bento", comentou a cantora Ana Lélia, que se refere à citação do santo na legenda da foto.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Beltrão (@beltraomaria)

Longe do É De Casa, Maria Beltrão aparece após fazer cirurgia

A apresentadora Maria Beltrão, do programa É De Casa, está de férias da TV e apareceu nas redes sociais para mostrar que está bem após passar por uma cirurgia. A estrela realizou uma cirurgia plástica no início da semana para aproveitar o seu período de férias da TV.

Maria Beltrão realizou uma abdominoplastia e contou que está bem. “Me recuperando da cirurgia que eu fiz, de abdominoplastia, e pela primeira vez assistindo ao É De Casa com o trio que eu amo. Estou adorando”, disse ela na manhã de 1 de julho.

Antes da cirurgia, ela contou mais sobre o motivo para realizar o procedimento. "Estou animadíssima para voltar ao É De Casa sem os 'saquinhos pendurados'. Depois que entrei na menopausa, reparei que minha barriga ficou com um formato diferente, mais caída, flácida", disse ela.

E completou: "Tentei malhar, emagreci, mas não resolveu. Prometi que nas minhas primeiras férias faria a operação. Acho que é a primeira vez que tiro 30 dias diretos na vida!".

Então, Beltrão contou que a recuperação vai durar algumas semanas. "O médico disse que as duas primeiras semanas são dolorosas, com dreno e praticamente sem fazer nada. Na terceira semana, você ainda tem que continuar bem paradinha e ter limitação de movimento. Vou ficar quietinha. Começo a ter uma vida normal com um mês de cirurgia", comentou.