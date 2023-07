Longe do É De Casa, Maria Beltrão aparece após fazer cirurgia: 'Me recuperando'

Maria Beltrão aparece em vídeo na sua casa após passar por cirurgia no início da semana

A apresentadora Maria Beltrão, do programa É De Casa, está de férias da TV e apareceu nas redes sociais para mostrar que está bem após passar por uma cirurgia. A estrela realizou uma cirurgia plástica no início da semana para aproveitar o seu período de férias da TV.

Maria Beltrão realizou uma abdominoplastia e contou que está bem. “Me recuperando da cirurgia que eu fiz, de abdominoplastia, e pela primeira vez assistindo ao É De Casa com o trio que eu amo. Estou adorando”, disse ela na manhã deste sábado, 1º.

Antes da cirurgia, ela contou mais sobre o motivo para realizar o procedimento. "Estou animadíssima para voltar ao É De Casa sem os 'saquinhos pendurados'. Depois que entrei na menopausa, reparei que minha barriga ficou com um formato diferente, mais caída, flácida", disse ela.

E completou: "Tentei malhar, emagreci, mas não resolveu. Prometi que nas minhas primeiras férias faria a operação. Acho que é a primeira vez que tiro 30 dias diretos na vida!".

Então, Beltrão contou que a recuperação vai durar algumas semanas. "O médico disse que as duas primeiras semanas são dolorosas, com dreno e praticamente sem fazer nada. Na terceira semana, você ainda tem que continuar bem paradinha e ter limitação de movimento. Vou ficar quietinha. Começo a ter uma vida normal com um mês de cirurgia", comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Beltrão (@beltraomaria)

Virginia Fonseca quer realizar cirurgia plástica no futuro

Há pouco tempo, a influenciadora digital Virginia Fonseca confessou que pretende passar por mais uma cirurgia plástica no futuro. Mãe de duas meninas – Maria Alice e Maria Flor -, ela contou que pretende se submeter a um novo procedimento depois que tiver mais filhos. Ela e o marido, Zé Felipe, ainda querem aumentar a família e ela quer turbinar os seios depois que decidir 'fechar a fábrica' de bebês.

Ela contou que tem o desejo de fazer uma cirurgia plástica nos seios para deixá-los mais empinados após amamentar os fios. “Com as duas gestações, meu peito caiu bastante. Tenho vontade de arrumá-lo, mas não agora, pois quero engravidar de novo. Só após ter todos os filhos”, disse ela ao site Gshow.

Então, ela contou sobre a perda de peso rápida após a gestação da segunda filha. “Em três meses, perdi 13 quilos depois que Maria Flor nasceu. Consegui me alimentar melhor, treinar e fazia aeróbico em jejum”, disse ela, que ainda relembrou quando fez a lipoaspiração no abdômen. "Fiz a lipo 10 dias antes de engravidar dela. Sempre engordo muito nas gestações, pois não consigo me alimentar bem", disse ela.