Maria Beltrão vai passar por cirurgia e abre o jogo sobre o motivo do procedimento

De férias do programa É De Casa, Maria Beltrão marca cirurgia que estava planejando há muito tempo: 'Prometi'

A apresentadora Maria Beltrão vai aproveitar as férias do programa É De Casa, da Globo, para realizar uma cirurgia plástica. Ela contou que vai realizar uma abdominoplastia para retirar o excesso de pele de sua barriga na próxima segunda-feira, 23. Ao site Gshow, a comunicadora contou o motivo para realizar o procedimento cirúrgico.

"Estou animadíssima para voltar ao É De Casa sem os 'saquinhos pendurados'. Depois que entrei na menopausa, reparei que minha barriga ficou com um formato diferente, mais caída, flácida", disse ela.

E completou: "Tentei malhar, emagreci, mas não resolveu. Prometi que nas minhas primeiras férias faria a operação. Acho que é a primeira vez que tiro 30 dias diretos na vida!".

Então, Beltrão contou que a recuperação vai durar algumas semanas. "O médico disse que as duas primeiras semanas são dolorosas, com dreno e praticamente sem fazer nada. Na terceira semana, você ainda tem que continuar bem paradinha e ter limitação de movimento. Vou ficar quietinha. Começo a ter uma vida normal com um mês de cirurgia", comentou.

Maria Beltrão relembra conversa com Susana Naspolini

A apresentadora Maria Beltrão (51) desabafou e emocionou seus seguidores ao fazer uma linda homenagem à jornalistaSusana Naspolini (1972-2022), que faleceu vítima de um câncer na bacia. Amigas de longa data, ela relembrou o último encontro que teve com a repórter antes da internação.

"A foto é de 15 de junho, a última vez que estivemos juntas 'presencialmente' ou qualquer outra palavra que destaque o aspecto físico da nossa existência. Seguimos juntas, minha amiga, porque nascemos para a eternidade", começou a apresentadora do É de Casa, da Globo.

Em seguida, Maria Beltrão deixou claro que vai cumprir uma promessa que fez para a amiga, mesmo sem citar os detalhes do que se trata. Ela também lamentou a perda repentina e frisou que precisará de forças para conseguir superar a triste situação.

“Vou fazer de tudo pra cumprir a promessa que te fiz. Pode me cobrar no nosso encontro celeste. Te amo. Foi uma honra ter escrito o prefácio do seu livro ‘Terapia com Deus’. Vou precisar muito desse terapeuta agora (e sempre). Amém.”