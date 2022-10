Maria Beltrão relembra último encontro com Susana Naspolini e cita promessa: "Vou cumprir"

Maria Beltrão emociona seguidores ao dar detalhes de como foi seu último encontro com Susana Naspolini antes de sua morte

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 07h15

A apresentadora Maria Beltrão (51) desabafou e emocionou seus seguidores ao fazer uma linda homenagem à jornalista Susana Naspolini (1972-2022), que faleceu vítima de um câncer na bacia, no último dia 25. Amigas de longa data, ela relembrou o último encontro que teve com a repórter antes da internação.

"A foto é de 15 de junho, a última vez que estivemos juntas 'presencialmente' ou qualquer outra palavra que destaque o aspecto físico da nossa existência. Seguimos juntas, minha amiga, porque nascemos para a eternidade", começou a apresentadora do É de Casa, da Globo.

Em seguida, Maria Beltrão deixou claro que vai cumprir uma promessa que fez para a amiga, mesmo sem citar os detalhes do que se trata. Ela também lamentou a perda repentina e frisou que precisará de forças para conseguir superar a triste situação.

“Vou fazer de tudo pra cumprir a promessa que te fiz. Pode me cobrar no nosso encontro celeste. Te amo. Foi uma honra ter escrito o prefácio do seu livro ‘Terapia com Deus’. Vou precisar muito desse terapeuta agora (e sempre). Amém.”

Nos comentários, famosos e anônimos também prestaram homenagens à Susana Naspolini. "Su é luz, Vai iluminar o céu!", comentou Christiane Pelajo (51). "Meus sentimentos", desejou Andrea Sorvetão (49). "Ela será recebida pelos anjos e será amparada por Nossa Senhora e sua falange do bem", escreveu uma fã.

Velório de Susana Naspolini

O velório de Susana Naspolini reuniu diversos familiares e amigos da repórter da Globo. A filha da jornalista, Júlia Naspolini (16), que ficou ao lado da mãe até o momento de sua morte, a exaltou e contou que ficou surpresa com o carinho recebido pelo público.

“Ela amava trabalhar e estava com saudade. Falava diariamente comigo, quando via o jornal, ‘que saudade de estar lá junto com os moradores, andando pelo Rio e cobrando as coisas’. Ela ia feliz para esses lugares e voltava ainda mais feliz”, revelou Júlia.