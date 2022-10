Filha de Susana Naspolini dá o último adeus para a mãe durante velório

Corpo da repórter da Globo Susana Naspolini é velado no Rio de Janeiro e a filha dela, Julia, é fotografada recebendo o apoio de amigos

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 09h32 - Atualizado às 09h39

O corpo da repórter da Globo Susana Naspolini foi velado na Igreja do Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 27. A despedida é aberta ao público e aos amigos que querem dar o último adeus para a jornalista.

A filha dela, Julia Naspolini, de 16 anos, foi fotografada ao lado do caixão da mãe e recebendo o apoio de amigos durante a despedida. Inclusive foi Julia quem deu a notícia da morte da mãe na noite de terça-feira por meio das redes sociais.

“Oi, amigos, Julia aqui. É com o coração doendo que enho contar pra vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada mas infelizmente não deu”, anunciou a jovem no perfil da mãe.

Susana Naspolini faleceu aos 49 anos após lutar contra um câncer na bacia, que evoluiu para metástase. Em seus últimos dias de vida, ela ficou internada em estado grave em um hospital de São Paulo.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Susana Naspolini falou sobre o medo da morte após ser mãe

A repórter Susana Naspolini faleceu na última terça-feira, 25, em decorrência das complicações de um câncer na bacia. Agora, os amigos e programas de TV da Globo estão fazendo homenagens para a jornalista, que marcou o telejornalismo comunitário do Rio de Janeiro. Na manhã desta quarta-feira, 26, o programa 'Encontro' relembrou uma participação de Naspolini na atração.

Na conversa, gravada em 2019, ela contou sobre o medo de morrer ao descobrir a doença após o nascimento da filha, Julia. "Quando eu já tinha a Julia, foi aí que me deu mais pânico, de morrer e deixar minha filha, né? No momento da notícia, é devastador, é humano. Não tem como, a gente quer viver, a gente quer viver muito", disse ela, na época, e completou: "Então claro que um diagnóstico que coloque em risco a sua vida, ninguém vai receber e comemorar. Longe disso".