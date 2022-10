Após longa batalha contra o câncer, Susana Naspolini morre aos 49 anos

A jornalista da Rede Globo Susana Naspolini perdeu a batalha contra o câncer e faleceu aos 49 anos

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 21h34 - Atualizado às 22h10

Na noite desta terça-feira, 25, a jornalista Susana Naspoli faleceu aos 49 anos em um hospital de São Paulo, após uma longa batalha contra o câncer.

A repórter que atuava no Rio de Janeiro já estava internada havia semana por conta de um câncer em fase de metástase no osso da bacia.

Quem confirmou a morte de Susana foi sua filha Julia, de 16 anos. “Oi, amigos, Julia aqui. É com o coração doendo que enho contar pra vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada mas infelizmente não deu”, anunciou a jovem no perfil da mãe.

Nesta última segunda-feira, 24, Júlia já tinha vindo a público pedir orações para a mãe para que Susana melhorasse logo. "POR FAVOR continuem rezando por um milagre", disse a filha da jornalista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Naspolini (@susananaspolini)

Relembre a carreira de Susana Naspolini

Susana começou sua carreira na Rede Globo em 2002 quando foi contratada como repórter temporária da Globonews.

Seis anos depois, a jornalista começaria a trabalhar no que seria o papel mais reconhecido de sua carreira: apresentadora do RJ Móvel.

A repórter marcou a vida de muitos cariocas com seu jeito característico, e sempre bem-humorado, de apresentar o quadro.

Susana cobrava representantes de órgãos públicos com seu calendário de papel e caso os problemas da região não fossem atendidos na data prometida, a jornalista regressava com a cobrança.

Sobre seu jeito de trabalhar, sempre se envolvendo com a população, Susana comentou ao Memória Globo: "É o meu jeito de trabalhar, podem, ou não, gostar. Sou muito feliz fazendo, me sinto em casa. No outro dia minha filha me falou: 'Mãe, sua blusa tá toda suada'. Respondi: 'Filha, estava gravando em Bangu, meio-dia, não vai ter suor? '. Tem suor, tem o cafezinho; se eu tiver andando e tropeçar, vai ter o tropeço; se eu sentar na calçada pra falar com alguém, vai mostrar; ah, esse ângulo tem mais sol que o outro? Não tem problema, é ali que a gente está".

E a repórter era sempre bem recebida pelos cariocas, que a ofereciam um cafezinho ou até presentes. "Não estou criando e nem aumentando. O repórter é um ser humano como qualquer outro, que está ali cumprindo a obrigação de mostrar um problema. Essa é a minha luta", comentou a jornalista ao UOL em 2019.

Batalha contra o câncer

Susana foi diagnosticada com câncer pela primeira vez quando tinha 18 anos, na época cursava Jornalismo em Santa Catarina, sua terra natal. A jovem jornalista teve que fazer 12 sessões de quimioterapia e perdeu seus cabelos na época.

Em 2010, a jornalista recebeu o diagnóstico de um tumor maligno na mama direita. E no mesmo ano, um outro tumor foi descoberto na tireoide.

Seis anos depois, em 2016, Susana enfrentou novamente o câncer de mama. E recentemente, batalhava contra o câncer na bacia.