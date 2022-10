Susana Naspolini foi casada com narrador esportivo da Globo

Repórter da Globo que faleceu na terça-feira, Susana Naspolini era viúva do narrador esportivo Maurício Torres

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 09h20

A repórter da Globo Susana Naspolinifaleceu na última terça-feira, 26, aos 49 anos, após uma longa batalha contra o câncer. O luto pela morte dela fez os fãs relembrarem que ela era viúva. A jornalista foi casada com o narrador esportivo Maurício Torres, que faleceu em 2014.

Os dois viveram uma linda história de amor de 2001 até a morte dele, em 2014. Inclusive, foi ele quem levou a amada para trabalhar na Globo em 2002, em um retorno dela à emissora. Ele a indicou para cobrir férias na GloboNews e ela se tornou uma das grandes repórteres do jornais comunitário da TV. Ela criou a sua própria marca com suas reportagens para o RJTV, jornal local do Rio de Janeiro, sempre com serviço para a população e humor.

O marido da repórter, Maurício Torres, faleceu em maio de 2014, em decorrência de falência múltipla de órgãos em decorrência de um quadro infeccioso. Ele tinha 43 anos na época. Os dois tiveram uma filha, Julia.

Inclusive, foi a filha deles, Julia, quem deu a notícia sobre a morte da mãe para os fãs nas redes sociais. Ela compartilhou uma foto ao lado da mãe e a confirmação da morte dela.

"Oi, amigos, Julia aqui. É com o coração doendo que venho contar pra vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada, mas infelizmente não deu", disse ela.

Renata Vasconcellos chora no Jornal Nacional

A apresentadora Renata Vasconcellos não segurou as lágrimas ao anunciar a morte da repórter Susana Naspolini, que trabalhava na sede da Globo no Rio de Janeiro, durante o Jornal Nacional. No encerramento do Jornal Nacional, Renata foi vista chorando ao vivo após dar a notícia triste.