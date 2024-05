Esposa de Tony Ramos atualiza quadro de saúde do ator após segunda cirurgia

Esposa de Tony Ramos, Lidiane Barbosa tranquilizou os fãs e detalhou como está a recuperação do ator após realizar as cirurgias

Esposa de Tony Ramos, Lidiane Barbosa tranquilizou os fãs e atualizou o quadro de saúde do ator na manhã desta terça-feira, 21, diretamente do programa 'Encontro com Patrícia Poeta', da Globo. Nos últimos dias, o veterano realizou duas cirurgias após apresentar um hematoma intracraniano.

Ao vivo, Lidiane contou como Tony Ramos está agora. "Bom dia, Patrícia! Bom dia a todos. Eu estou aqui no hospital junto com o Tony. O Tony está bem. Essa segunda intervenção que ele sofreu foi muito rápida, muito precisa. Graças a Deus ele já está lúcido, só não está saindo da cama, tem que ficar deitado horizontalmente para ficar tudo no lugar", declarou a esposa do ator.

E completou: "Mas ele está comendo direitinho e tudo vai dar certo. O principal é isso. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas orações, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada a você. Um beijo, Patrícia. Um beijo a todos".

Na última segunda-feira, 20, o Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, onde o ator está internado, divulgou um novo boletim médico e informou que o artista havia apresentado "importante melhora na evolução do quadro clínico".

Tony Ramos foi internado na última quinta-feira,16, após passar mal enquanto trabalhava em uma gravação. Na ocasião, o veterano teve um hematoma subdural, que é um sangramento entre o cérebro e seu revestimento externo, o crânio. No mesmo dia, ele foi submetido a uma intervenção cirúrgica - bem-sucedida - para drenar o hematoma.

Já no domingo, 19, o ator precisou realizar uma nova cirurgia após desenvolver um distúrbio de coagulação. Ainda no mesmo dia, a unidade de saúde informou que ele já estava bem.

Tony Ramos demonstrava sinais de que algo estava errado

Na última quinta-feira, 16, Tony Ramos surpreendeu ao passar mal em casa e precisar ser submetido a uma cirurgia de urgência. O procedimento foi necessário para tratar um sangramento intracraniano. Mas tudo isso não aconteceu de repente, ainda nos bastidores da novela 'Terra e Paixão', colegas de trabalho do intérprete de Antônio La Selva já notavam alguns sinais de que algo poderia estar errado.

As informações são da colunista Mariana Morais, do jornal Correio Braziliense. Segundo a publicação, o artista já se queixava de fortes dores de cabeça com frequência. Tony, inclusive, chegou a reclamar em reunião da sobrecarga com a grande quantidade de cenas a serem gravadas em um único dia.

Além disso, o ator renomado também vinha apresentando mudanças repentinas de humor, de acordo com a colunista. Esse cenário chamou atenção nos bastidores da trama, uma vez que, em 60 anos de carreira, ele sempre foi conhecido pelo bom humor, generosidade e profissionalismo.