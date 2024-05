Antes da cirurgia, Tony Ramos já demonstrava sinais de que algo estava errado

Colegas de trabalho de Tony Ramos notaram mudanças no ator, que se queixava de fortes dores de cabeça antes da cirurgia de urgência, diz colunista

Na última quinta-feira, 16, Tony Ramos surpreendeu ao passar mal em casa e precisar ser submetido a uma cirurgia de urgência. O procedimento foi necessário para tratar um sangramento intracraniano. Mas tudo isso não aconteceu de repente, ainda nos bastidores da novela 'Terra e Paixão', colegas de trabalho do intérprete de Antônio La Selva já notavam alguns sinais de que algo poderia estar errado.

As informações são da colunista Mariana Morais, do jornal Correio Braziliense. Segundo a publicação, o artista já se queixava de fortes dores de cabeça com frequência. Tony, inclusive, chegou a reclamar em reunião da sobrecarga com a grande quantidade de cenas a serem gravadas em um único dia.

Além disso, o ator renomado também vinha apresentando mudanças repentinas de humor, de acordo com a colunista. Esse cenário chamou atenção nos bastidores da trama, uma vez que, em 60 anos de carreira, ele sempre foi conhecido pelo bom humor, generosidade e profissionalismo.

Entenda a internação de Tony Ramos

O ator Tony Ramos, de 75 anos, foi internado na quinta-feira, 16, no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele foi submetido a uma cirurgia para drenar um hematoma subdural – um sangramento intracraniano.

Durante o Jornal Nacional, da TV Globo, o apresentador William Bonner deu detalhes sobre o quadro de saúde do artista, que passou mal pela manhã, cancelou gravações e foi encaminhado ao hospital. Tony foi operado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, e a cirurgia foi considerada bem sucedida.

Segundo o boletim médico enviado pela assessoria de imprensa do Samaritano, o quadro do ator é estável. "O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural na data de hoje. O estado do paciente é estável", informa a nota.

Neste ano, Tony Ramos completou 60 anos de carreira, sendo 46 na Globo. Seu último trabalho na TV foi na novela 'Terra e Paixão', que interpretou o personagem Antônio La Selva.