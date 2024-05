Angélica relembra parto de Joaquim e revela complicação: 'Não rolou'

Em entrevista à TV CARAS, Angélica revisita suas principais capas nos 30 anos de história da revista e conta detalhes das gestações dos três filhos

Mãe de três, Angélica (50) conta que lembra de cada detalhe dos partos dos filhos. Em entrevista à TV CARAS, a apresentadora revisita suas principais capas ao longo dos 30 anos de revista e recorda o momento marcante da maternidade.

"Eu lembro tudo, de todos eles. Não foi parto normal nenhum dos três, no primeiro eu tentei, fiquei nove horas em parto e não rolou", conta ela, sobre o parto de Joaquim (19), seu primeiro filho fruto do relacionamento com Luciano Huck (50). "Teve todo o processo de contração e tudo isso."

A apresentadora conta que, cerca de um ano após o nascimento de seu primeiro filho, desfilou no SPFW. "Teve aquela pressão de quando se tem um filho de: 'Vai voltar o corpo?'. Não só das pessoas, mas nossa mesmo. E eu estava me sentindo a pessoa mais maravilhosa da história, eu estava plena. E estava bom mesmo."

Depois, quando engravidou de Benício (17) já não tentou o parto normal. Olhando para a capa de sua segunda gravidez, a apresentadora diz que a diferença é clara. "Na do Joaquim eu estou quase assustada, aqui eu estou maquiada, com o cabelo pronto de roupinha. Feliz, mostrando a barriga."

Apesar disso, ela afirma que a gravidez em si não era sua parte favorita da maternidade. "Tenho saudade, não da barriga, mas sim do momento. Eu gostava de ter o filho, do nascimento. Estar grávida, você fica enjoada, enchada e eu trabalhava muito, então era um trampo."

"Não achava legal, estava feliz para caramba mas queria ter esse filho", completa. "Gerar uma vida é um negócio punk para o corpo e para a saúde do corpo. Adorei todas as minhas gestações, mas eu gostava mesmo de parir."

