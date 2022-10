Filha de Susana Naspolini convida fãs para velório da mãe: "Tenho certeza que ela iria amar!”

Júlia, filha da jornalista Susana Naspolini, deu detalhes sobre o velório da mãe e convidou os seguidores para comparecer ao local

A jovem Júlia (16), filha da repórter Susana Naspolini, comunicou através das redes sociais da mãe os detalhes sobre o velório e convidou os seguidores para participarem desta despedida emocionante. A cerimônia acontecerá nesta quinta-feira (27), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

“Oi, amigos. Venho convidar vocês para se despedir da minha mãe, ela sempre ficou muito feliz com o carinho de todos. A cerimônia será amanhã, quinta-feira (27), na igreja do Cemitério São João Batista, no Rio, das 8h às 16h. Quem puder ir será muito bem-vindo. Tenho certeza que ela iria amar”, escreveu Júlia, após agradecer as homenagens e mensagens de apoio.

Fim da batalha de Susana Naspolini contra o câncer

Susana Naspolini faleceu aos 49 anos, na noite desta terça-feira, 25, após uma longa batalha contra o câncer. A repórter que atuava no Rio de Janeiro já estava internada havia semana por conta de um câncer em fase de metástase no osso da bacia. A confirmação do óbito veio através de Júlia, que deu a notícia nas redes sociais da mãe. “Oi, amigos, Julia aqui. É com o coração doendo que venho contar pra vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada mas infelizmente não deu”, escreveu a jovem, que já perdeu o pai, o também jornalista Maurício Torres, que morreu em 2014 após um quadro infeccioso.