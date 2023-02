Mãe de duas meninas, Virginia Fonseca planeja próxima gravidez: “Quero engravidar de novo!”

A influenciadora Virginia Fonseca planeja terceiro filho com Zé Felipe e revela detalhes; veja

Parece que a família de Virginia Fonseca (23) vai aumentar! A influenciadora contou em entrevista ao Gshow, que já está planejando um terceiro filho para o próximo ano com o marido Zé Felipe (24). O desejo de ser mãe novamente veio à tona quatro meses após o nascimento de Maria Flor.

"Programo para o ano que vem. Mas quem sabe daqui a pouco apareço grávida?”, disse ela, sem descartar a hipótese de vir mais um herdeiro para a família ainda este ano.

Durante o bate-papo, a loira, que também já é mãe de Maria Alice, de 01 ano, abriu o jogo e falou sobre todas as mudanças que seu corpo sofreu durante as gestações das filhas, é que antes de engravidar da caçula, Virginia havia acabado de fazer uma lipo HD, um procedimento feito para deixar a barriga sequinha.

“Fiz a lipo 10 dias antes de engravidar dela. Sempre engordo muito nas gestações, pois não consigo me alimentar bem”, contou. “Em três meses, perdi 13 quilos depois que Maria Flor nasceu. Consegui me alimentar melhor, treinar e fazia aeróbico em jejum”, comentou.

Ainda ao ser questionada se deseja fazer mais procedimentos estéticos, a loira não descartou a possibilidade. “Com as duas gestações, meu peito caiu bastante. Tenho vontade de arrumá-lo, mas não agora, pois quero engravidar de novo. Só após ter todos os filhos”, completou.

Eita!

Na última segunda-feira, 27, a influenciadora digital Virginia Fonseca foi alvo de críticas nas redes sociais após sair de férias e levar junto as babás das filhas.

Nos comentários, Virginia dividiu opiniões por não ficar com as crianças e levar as babás durante a viagem."A Virginia literalmente terceirizou a maternidade. Ela consegue ficar quatro dias longe, isso não é pra muitas. Sabemos que é ótimo ter rede de apoio, mas como a vida dela é corrida deixou as filhas um pouco de lado", "Tá levando aos funcionários pra trabalhar e agindo como se fosse presente de férias", "A cara da babá de cansada, enquanto a mãe bem plena… meu sonho", criticaram.