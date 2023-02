Maria Beltrão quebra o gelo e suaviza erros ao vivo no É De Casa: 'Insegura'

A jornalista Maria Beltrão precisou lidar com gafes cometidas durante programa ao vivo na TV Globo; ela chegou a trocar palavras e brincou com a situação

Maria Beltrão (51) é a apresentadora do programa É De Casa, exibido nas manhãs de sábado na TV Globo. Desde que estreou na atração em julho de 2022, a jornalista cometeu alguns erros ao vivo, mas quebrou o gelo e suavisou suas gafes com desenvoltura. Entretanto, sua espontaneidade agradaram o público. "Fiquei insegura com a transição", afirmou ela em conversa com a CARAS Brasil, já que saiu do hard news para o entretenimento na emissora.

A jornalista estava na GloboNews desde 1996, onde estava a frente do Estúdio I e foi substuída por Andréia Sadi. A mudança na carreira de Maria Beltrão trouxe elogios das pessoas. "Todo mundo muito simpático sempre comigo. Depois que eu fui para a TV aberta é diferente. Eu recebo muito carinho pela rua, estou muito feliz que as pessoas que já me conheciam aceitaram uma faceta um pouco mais solta e as que não me conheciam estão falando 'estou gostando dessa mulher levada'".

MUDANÇA NA CARREIRA

Ela ainda declarou que atuar no hard news e mudar para o entretenimento lhe trouxe uma insegurança, mas que a reação do público mostra que as pessoas estão felizes com o resultado. Logo em sua estreia no É De Casa, Maria demonstrou não ter medo de errar. Ao longo dos programas, ela cometeu gafes e até trocou palavras. Ela chegou a trocar "pamonha" por "maconha" em uma frase, mas não se mostrou abalada e brincou com a situação.

"E eu acho que eu adquiri com o tempo uma noção que o problema não é errar, é como você reage ao erro. [...] Se você erra e põe um peso nisso 'dá ruim'... Agora se você erra e divide isso e compartilha, as pessoas se identificam. Então é aquele negócio, a gente tem que ser ter coragem de ser imperfeito, não se levar tão a sério assim... E não me compreendam mal. Eu sou uma 'caxias', estudo para caramba, faço todos os deveres de casa. Se apesar disso eu errar sou humana, tudo bem as pessoas vão entender".

A jornalista esteve no camarote SOMA durante o Carnaval. "Samba no pé não tenho tanto, mas eu sambo e faço carão! O importante é a cara de que 'tô sambando para caramba'. É um sorriso assim faceiro, e aí você vai emulando qualquer coisa, o importante é atitude, né?", brincou Maria Beltrão.