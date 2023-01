Maria Beltrão reage após gafe ao vivo na TV: 'Isso é maneira de entrar no trending topics?'

Maria Beltrão faz comentário após confundir a palavra 'pamonha' com 'maconha' no programa É De Casa, da Globo

A apresentadora Maria Beltrão viralizou nas redes sociais na manhã deste sábado, 7, por causa de uma gafe ao vivo no programa É De Casa, da Globo. Ao falar sobre comidas na atração, ela se atrapalhou e confundiu as palavras 'pamonha' e 'maconha'. O vídeo do momento da fala trocada circulou por todas as redes sociais e ela decidiu se pronunciar.

Na TV, Maria Beltrão estava falando na atração quando se confundiu. “Gente, esse programa está dando uma fome. Já falamos de maconha...”, disse ela,que rapidamente percebeu o erro. “De maconha, olha só que horror! É que estão falando que eu estou com larica, que horror, lá na internet. Não é isso, não”.

Em um post no Twitter, a comunicadora falou sobre a gafe. “Viu? Vocês foram implicar comigo, falando disso, porque estou com muita fome, e aí eu vou e falo maconha no ar, em vez de pamonha! Minha gente, isso é maneira de entrar no trending topics?”, escreveu.

Viu? Vcs foram implicar comigo, falando disso, porque tô com muita fome, e aí eu vou e falo MACONHA no ar, em vez de pamonha! Minha gente, isso é maneira de entrar no trending topics? 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/ETjqMaizaW — Maria Beltrão (@beltraomaria) January 7, 2023

Maria Beltrão relembra conversa com Susana Naspolini

A apresentadora Maria Beltrão (51) desabafou e emocionou seus seguidores ao fazer uma linda homenagem à jornalistaSusana Naspolini (1972-2022), que faleceu vítima de um câncer na bacia. Amigas de longa data, ela relembrou o último encontro que teve com a repórter antes da internação.

"A foto é de 15 de junho, a última vez que estivemos juntas 'presencialmente' ou qualquer outra palavra que destaque o aspecto físico da nossa existência. Seguimos juntas, minha amiga, porque nascemos para a eternidade", começou a apresentadora do É de Casa, da Globo.

Em seguida, Maria Beltrão deixou claro que vai cumprir uma promessa que fez para a amiga, mesmo sem citar os detalhes do que se trata. Ela também lamentou a perda repentina e frisou que precisará de forças para conseguir superar a triste situação.

“Vou fazer de tudo pra cumprir a promessa que te fiz. Pode me cobrar no nosso encontro celeste. Te amo. Foi uma honra ter escrito o prefácio do seu livro ‘Terapia com Deus’. Vou precisar muito desse terapeuta agora (e sempre). Amém.”