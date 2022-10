Maria Beltrão não aparece no É De Casa e os colegas explicam o motivo

Maria Beltrão faltou no comando do programa 'É De Casa' deste sábado, 29, e a equipe revela o que aconteceu

A apresentadora Maria Beltrão teve a sua ausência sentida pelos telespectadores do programa É De Casa na manhã deste sábado, 29, na telinha da Globo. Ela é uma das apresentadoras da atração da emissora, mas não apareceu na atração e o motivo de sua falta foi revelada pelos colegas de trabalho.

Neste sábado, o programa É De Casa foi apresentado apenas por Talitha Morete, Thiago Oliveira e Rita Batista. Logo no início da atração, eles contaram que Maria não estava ao lado deles porque perdeu um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro na noite de sexta-feira, 28, e não conseguiu chegar na cidade fluminense a tempo. Assim, ela ganhou um dia de folga.

Maria Beltrão estava em São Paulo para gravar uma entrevista com o cantor Almir Sater na sexta-feira, 28, para ser exibida neste sábado.

O motivo da ausência dela foi revelado por Talitha Morete. “Como você percebeu aí, a Maria Beltrão não está aqui com a gente hoje, infelizmente, porque ela perdeu o voo dela ontem aqui para o Rio de Janeiro. O voo foi cancelado. Ela tinha o último voo, uma ponte-aérea, e esse voo, infelizmente, foi cancelado. Ou seja, ela ganhou uma folguinha. Então, Maria, aproveita, descansa. Ontem o dia dela foi longo, gente, ela acordou cedo, foi gravar com o Almir Sater, perdeu o voo, foi dormir super tarde, tem que descansar”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Beltrão (@beltraomaria)

Maria Beltrão fala sobre a morte de Susana Naspolini

Nesta semana, a apresentadora Maria Beltrão fez uma homenagem para a jornalista e repórter da Globo Susana Naspolini, que faleceu em decorrência de um câncer na bacia. Amigas de longa data, ela relembrou o último encontro que teve com a repórter antes da internação.

"A foto é de 15 de junho, a última vez que estivemos juntas 'presencialmente' ou qualquer outra palavra que destaque o aspecto físico da nossa existência. Seguimos juntas, minha amiga, porque nascemos para a eternidade", começou a apresentadora do É de Casa, da Globo.

Em seguida, Maria Beltrão deixou claro que vai cumprir uma promessa que fez para a amiga, mesmo sem citar os detalhes do que se trata. Ela também lamentou a perda repentina e frisou que precisará de forças para conseguir superar a triste situação.

“Vou fazer de tudo pra cumprir a promessa que te fiz. Pode me cobrar no nosso encontro celeste. Te amo. Foi uma honra ter escrito o prefácio do seu livro ‘Terapia com Deus’. Vou precisar muito desse terapeuta agora (e sempre). Amém.”