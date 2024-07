Eliana decepciona filhas de Silvio Santos com postura fora do SBT; saiba o motivo

Segundo colunista, filhas de Silvio Santos estão desapontadas com o comportamento de Eliana fora do SBT; saiba mais detalhes

Desde que deixou o SBT após 15 anos de casa, Eliana tem sido alvo de muitos burburinhos e especulações sobre seu relacionamento com a emissora anterior e sua chegada à Globo. Inclusive, as filhas do dono do antigo canal da apresentadora, Silvio Santos, não estariam nada contentes com o comportamento dela na nova empresa.

De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, as herdeiras da emissora estão decepcionadas com a ex-funcionária. Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata Abravanel, herdeiras do canal, que comandam parte da programação, não curtiram a forma como a apresentadora se despediu e já ingressou no novo emprego.

Para as filhas de Silvio, Eliana teria anunciado sua chegada na emissora carioca de forma muito apressada e elas acreditam que isso se deve ao fato da apresentadora já estar negociando sua entrada na rival há muito mais tempo do que elas imaginavam. Além disso, elas suspeitam que a loira poderia estar planejando deixar o canal desde o final de 2023.

O motivo? Eliana faltou a um compromisso importante para divulgar a nova programação do novo ano, alegando compromissos pessoais. Isso fez com que as herdeiras acreditassem que ela já tinha planejado sua saída da antiga emissora e estava com data marcada para iniciar no novo emprego há algum tempo, por isso a decepção.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Inclusive, durante a exibição do último programa de Eliana no SBT, Patrícia Abravanel fez questão de pedir desculpas em nome da emissora, caso tenham causado algum desconforto que pudesse ter motivado sua saída: "Quero aproveitar pra dizer que não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família”, ela iniciou.

“Quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa ou falou alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, quero em nome da família Abravanel, de todo Grupo Silvio Santos e do SBT, que você nos perdoe”, disse Patrícia. Em seguida, a resposta da apresentadora foi cortada, mas revelada posteriormente pelo site Hugo Gloss.

Conforme relatado por fontes presentes na gravação, a comandante teria dito que sua resposta poderia ser cortada, já que seria algo pessoal. Em seguida, Eliana afirmou que existiram algumas situações e decisões do canal que a desagradaram nos bastidores, mas que ‘passou por cima de tudo’ e que tem um ‘coração resiliente’.

Eliana revela o que foi fazer na Globo SP:

Eliana acabou com as dúvidas dos fãs sobre o motivo de ir até a sede da TV Globo em São Paulo nesta terça-feira, 2. A apresentadora, que é a nova contratada da emissora, passou pelos estúdios e pela parte administrativa do prédio, onde pode encontrar pessoas conhecidas, como foi o caso de Serginho Groisman, durante a gravação do Altas Horas.