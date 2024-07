Barbara Reis se despede da Dança dos Famosos de cabeça erguida: 'Me levantei e segui'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Barbara Reis avalia sua trajetória na 'Dança dos Famosos' e agradece carinho do público após eliminação

Na noite do último domingo, 30, a atriz Barbara Reis (34) encerrou sua participação na Dança dos Famosos no Domingão com Huck, na TV Globo. Sendo eliminada na semifinal da competição após sofrer um tombo durante sua apresentação. Em entrevista à CARAS Brasil, ela analisa sua trajetória e se despede da atração de cabeça erguida: "Me levantei e segui".

Durante a semifinal da Dança dos Famosos, os participantes dançaram coreografias no ritmo de dança contemporânea, no qual tiveram que interagir com um cenário. Barbara Reis recebeu notas mais baixas porque levou um tombo durante a performance, que teve como resultado sua eliminação.

A atriz declara que está recebendo muito apoio e carinho do público após encerrar sua trajetória na competição: "Tá sendo lindo. Muitas mensagens de amor e incentivo, principalmente pela mensagem que a queda proporcionou, eu caí, mas me levantei e segui. Então, acabou sendo um aprendizado pra mim e para quem assistiu se identificou com esse paradigma com a vida".

Barbara Reis revela que esperava chegar tão longe na competição. Mesmo não sendo uma dançarina profissional, ela menciona que tinha grande domínio de como movimentar o corpo. A atriz ainda comenta que está muito feliz com sua trajetória na Dança dos Famosos.

"Apesar de nunca ter dançado dessa forma, eu sempre soube que movimentava bem o meu corpo, mesmo sabendo das minhas dificuldades, foi uma trajetória muito bonita e de superação na dança e no âmbito pessoal", confessa.

DANÇA E ATUAÇÃO ESTÃO DIRETAMENTE LIGADAS

Barbara Reis avalia que a experiência na Dança dos Famosos foi muito gratificante, e fez com que o público pudesse conhecer um pouco mais sobre sua pessoa, além do seu trabalho como atriz. A famosa ainda avalia a relação da dança com a atuação.

"Está diretamente ligada. A dança é a expressão do corpo, sem fala, através dos movimentos. É como se fosse cada passo fosse um texto com fala. Essa experiência só fez com que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais da Barbara Reis, pessoa física, diferente da Barbara Reis atriz", declara.

Agora que encerrou sua trajetória na Dança dos Famosos, ela adianta sobre seus próximo projetos na carreira: "Estou extremamente focada na pré-produção do filme que se chama 'Tácito', que irei rodar no segundo semestre. Projeto meu e do Raphael Najan, que é meu marido. Nesse filme, de concepção nossa, iremos atuar e eu vou assinar a direção. Estamos animados", finaliza Barbara Reis.

