Walter Casagrande relembra episódio marcante: "Salvou a minha vida”

Fora da Globo desde 2022 e atuando como comentarista do UOL e da Folha de S. Paulo, Walter Casagrande falou sobre dependência química em entrevista ao podcast Avisa Chegando, apresentado por Sophia Abrahão e Mariana Molina no YouTube. Durante o papo, ele contou que usa sua história para tentar salvar alguém e relembrou um episódio marcante.

"Eu escrevi três livros para tentar salvar alguém. O documentário no Globoplay (sobre sua vida) é para tentar salvar alguém. Não é para eu aparecer, não é para falar de mim. Certo dia um cara passou e me disse: “Casão, muito obrigada por tudo o que você fez”. Muita gente fala isso porque é corintiano, né? Aí eu agradeci", lembrou ele.

Que continuou: "Ele virou pra mim e falou: “Cara, você salvou a minha vida”, e aí ele me contou a história dele: alcoólatra, já tentou um monte de coisa e não conseguia parar. Aí a mãe comprou o meu livro e deu pra ele, ele leu e conseguiu mudar a vida dele", celebrou.

Walter Casagrande também detalhou como está sua vida atualmente. "Hoje eu sou feliz! A minha felicidade interna eu só fui descobrir o que era quando estava internado e a minha psicóloga e o meu psiquiatra depois de várias análises me disseram que o meu instinto de liberdade era muito alto. Então para eu ser feliz, eu tinha que me sentir livre", relatou. As informações são do portal O Globo.

