Walter Casagrande relembra narração de Silvio Luiz e chora: "Emocionante"

Walter Casagrande se emocionou ao ouvir seus gols sendo narrados por Silvio Luiz, que morreu aos 89 anos na manhã desta quinta, 16

Ícone da narração esportiva, Silvio Luiz morreu aos 89 anos na manhã desta quinta,16, e o colunista Walter Casagrande não conseguiu segurar o choro durante o De Primeira, do UOL, ao ouvir seus gols sendo narrados pelo locutor.

Ele relembrou os dois gols que marcou pelo Torino na vitória por 2 a 0 sobre a Juventus, durante o Campeonato Italiano de abril de 1992. "A narração do Silvio deixa mais emocionante uma coisa que já me emociona porque eu sou apaixonado pelo Torino, eu joguei no Torino sabendo qual que era a história do Torino, meu pai me contou a história do Torino 300 vezes", disse.

"Ouvindo o Silvio Luiz narrando dois gols meus contra a Juventus, que eu considero o jogo mais importante da minha vida pela história do Torino porque ali eu estou jogando não só pelo clube, estou jogando pelos operários da fábrica, pelas parentes das vítimas da tragédia de Superga, de 1949, e por um grupo de pessoas sofridas contra a riqueza total da Juventus, dona da Fiat, da Ferrari e tudo mais. Então, com a narração do Silvio Luiz, eu choro todas as vezes que eu ouço, não é porque o Silvio faleceu hoje, eu choro todas as vezes", completou.

Silvio Luiz recebia ventilação assistida

A causa da morte de Silvio Luiz ainda não foi revelada. Ele estava nternado no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo e recebia ventilação assistida. Esta foi a segunda hospitalização dele em pouco mais de um mês. O narrador deu entrada na unidade médica em 7 de abril e recebeu alta no dia 30, mas voltou a precisar de cuidados médicos oito dias mais tarde.

A primeira admissão hospitalar de Silvio Luiz aconteceu depois que ele se sentiu mal durante a transmissão de um jogo entre Palmeiras e Santos pelos canais digitais da Record. Após falar por quase duas horas, o veterano se calou de forma repentina e causou apreensão. A transmissão foi congelada e voltou ao ar quando ele deixou a sala em uma cadeira de rodas.