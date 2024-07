Cesar Tralli diverte ao rever reportagem inédita com 23 anos: 'Menor'

O jornalista Cesar Tralli resgatou uma reportagem rara e caiu na risada ao comentar um detalhe de seu antigo visual

O jornalista Cesar Tralli divertiu os telespectadores na última quarta-feira, 3, ao mostrar o trecho de uma reportagem rara em sua carreira. A matéria em questão, exibida há 30 anos, falava sobre a implementação do Plano Real.

Tralli resgatou o momento enquanto apresentava os destaques do 'Jornal Hoje' para Alan Severiano no 'SP1'. "Plano Real foi implementado aos poucos. Eu fui um dos repórteres que cobriram esse momento histórico. Então, vou te mostrar agora um trecho de uma reportagem que foi ao ar em 12 de junho de 1994", explicou.

No registro, Cesar Tralli aparece perguntando ao público nas ruas como converter Cruzeiros Reais em Real para o preenchimento de um cheque. Após a exibição, o jornalista brincou com um detalhe em seu visual que não passou despercebido por ele.

"Depois de muita tentativa deu certo, a compra que eu fiz saiu sem sustos. Eu podia ter aproveitado e comprado um terno menor, né? Cabia uns três de mim naquele lá. Recordar é viver", se divertiu o marido de Ticiane Pinheiro. Alan Severiano, por sua vez, também fez questão de comentar sobre a lembrança.

"O meu comentário aqui é o seguinte: o real desvalorizou de 1994 para cá. Mas o seu formol está em dia, está igualzinho há 30 anos atrás, na época do Tetra da Seleção Brasileira", brincou o âncora do jornal local de São Paulo.

Nas redes sociais, diversos internautas também se divertiram com a reportagem inédita de Cesar Tralli. "Ele é puro carisma", comentou uma internauta no site X, antigo Twitter. "O tempo desvalorizou o real e valorizou o Tralli", disse outra. "São tantas camadas: o terno de cor tenebrosa e ombreira, a gravata mais horrorosa, cheque, Cruzeiro Real, e eu já era viva. Me sinto idosa", se divertiu uma terceira.

O Tralli se vendo com 23 anos e zoando seu próprio terno #SP1pic.twitter.com/3Be5TFgDGB — Paulo Pacheco (@ppacheco1) July 3, 2024

Casamento de Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro

A apresentadora Ticiane Pinheiro falou sobre seu relacionamento com o jornalista Cesar Tralli. A famosa abriu uma caixinha de perguntas em seus stories para conversar com os seguidores enquanto fazia o cabelo no salão de beleza e aproveitou para tirar dúvidas e curiosidades sobre sua vida pessoal.

Uma das questões foi sobre como ela faz para se manter próximo do esposo com uma rotina tão agitada. Afinal, além dela ter um programa ao vivo na Record TV, a loira faz propagandas e outros trabalhos. Já Cesar Tralli trabalha quase o dia inteiro na Globo para o Jornal Hoje e também na GloboNews.

Ticiane Pinheiro então falou sobre conseguirem se falar durante o dia e dividir alguns momentos. "Sim, tomamos café da manhã sempre juntos e jantamos juntos. Às vezes até treinamos juntos, entre uma gravação e outra ou à noite", contou ela.