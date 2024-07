Grávida, Iza esbanja beleza ao exibir barrigão à beira da piscina: ‘Meu talismã’

Tá crescendo! Iza impressiona os seguidores ao exibir o barrigão de grávida enquanto curte piscina em um novo vídeo; assista

Na tarde desta quinta-feira, 3, a cantora Iza impressionou seus seguidores nas redes sociais ao exibir seu barrigão de grávida durante um dia de piscina. Cada vez mais perto da chegada de sua primogênita, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, a famosa esbanjou beleza e felicidade enquanto pegava sol à beira da piscina.

Através de seu perfil no Instagram, Iza compartilhou um vídeo em que aparece renovando seu bronzeado com um biquíni azul claro, combinando com um cardigan da mesma cor e uma canga à beira da piscina. No registro, é possível notar que a gestação já está avançada e a artista está cada vez mais perto do nascimento da bebê.

Na legenda, a dona dos hits ‘Dona de Mim’, ‘Pesadão’ e ‘Ginga’ contou que aproveitou para pegar um sol e revelou que sua herdeira, uma menina que se chamará Nala, já tem um apelido muito fofo: “Quinta de sol com a neném! Bom dia, meu talismã”, ela revelou que já tem seu ‘mini talismã’, fazendo referência a uma de suas canções de maior sucesso.

Nos comentários, os seguidores se derreteram pela cantora e deixaram muitos elogios: “Eu achava que seria impossível ela ficar mais perfeita, é inacreditável”, disse uma admiradora. “Essa criança vai ser tão linda”, escreveu outra. “Mamãe da Nala, cada dia mais linda!”, uma terceira exaltou. “Olha esse talismã”, outra aproveitou para repercutir o apelido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Vale lembrar que Iza assumiu o relacionamento com Yuri Lima em 2022. Juntos desde então, eles revelaram que estão à espera da primeira herdeira em abril deste ano, perto do Dia das Mães. Inclusive, recentemente a cantora aproveitou sua participação no programa ‘Encontro’, da Globo, para compartilhar a data prevista para o parto.

Iza contou que segue confirmadíssima nos palcos até setembro. Isso porque a pequena deve nascer no mês seguinte: "Em outubro. Vamos ver que dia. Tá ali para 20 de outubro mais ou menos”, disse a famosa, que detalhou como tem feito para driblar os desafios da gravidez e ganhou uma homenagem do namorado durante a atração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Iza revela planos para carreira após nascimento da primeira filha:

A cantora Iza está grávida de seis meses de sua primeira filha, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Com a agenda cheia de compromissos até o nascimento da herdeira, ela se prepara para o Rock in Rio, em que sobe ao palco com oito meses de gestação. Em entrevista ao portal GShow, ela falou sobre o atual momento na carreira e detalhou seus planos para o futuro.