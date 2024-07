Ex-esposa de Tim Maia faz revelação inédita sobre filho do cantor

Ex-esposa de Tim Maia, Geisa Gomes contou um detalhe que pode mudar a briga judicial entre os filhos pela herança do cantor; entenda

Ex-esposa de Tim Maia (1942-1998), Geisa Gomes rompeu o silêncio e conversou com a equipe do programa 'Domingo Espetacular', da Record TV, a respeito dos filhos do cantor. Ao longo de sua entrevista, ela revelou que Carmelo Maia, único herdeiro reconhecido pelo cantor, não é filho biológico dele.

De acordo com Geisa, a relação com o músico foi marcada por idas e vindas e, em uma das reconciliações, ela já estava grávida de Leo Maia, seu primeiro filho. "Ele só falava que queria casar comigo, mas aí nós ficamos, começamos a morar juntos, eu tinha 15 anos de idade. O Tim colocou um detetive para me achar, e ele já sabia que eu estava grávida, mas ficou fascinado pelo neném", explicou.

A ex-companheira de Tim Maia contou que o cantor se apegou bastante ao menino após o nascimento. Cerca de um ano depois, nasceu Carmelo Maia, registrado pelo cantor. Geisa, no entanto, afirmou que o rapaz também não é filho legítimo do artista. " O Carmelo Maia não é filho do Tim Maia, e o Tim morreu sabendo disso ", declarou ela.

Atualmente, Leo Maia e Carmelo Maia travam uma batalha na Justiça pelos bens do famoso. Em junho deste ano, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) negou o pedido onde o filho mais velho de Geisa Gomes tentou o reconhecimento da paternidade socioafetiva.

Ela ainda explicou que, apesar de não ter sido criado por Tim, Leo Maia foi quem cuidou do artista. "Ele [Leo]chegava lá, e o Tim estava mal. Ele tinha que dar banho no Tim, trocava a roupa. Ele tinha que dormir com o Tim, até ele pegar no sono", contou Geisa.

Vale lembrar que Carmelo cortou relações com a mãe. Apesar disso, a ex-companheira de Tim Maia afirmou que ama o filho caçula e não concorda com a briga entre os dois irmãos. "Eu nunca vou deixar de amar ele. Por mais dinheiro que ele tenha, por mais que ele fale mal de mim, eu não vou deixar de amar. Eu quero dar um abraço nele, queria que ele se sentasse no meu colo e eu voltasse a fazer cafuné nele", declarou.

A briga entre Leo Maia e Carmelo Maia

O cantor Tim Maia faleceu em 1998, mas o seu nome estava relacionado com um processo na justiça. De acordo com o site F5, a justiça já analisou o pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem de Léo Maia.

De acordo com a justiça, Léo Maia não é filho afetivo de Tim Maia, já que não há provas de que Tim queria ser pai de Léo. Porém, ainda cabe recurso na decisão.

Desse modo, o único filho reconhecido de Tim Maia é Carmelo Maia. Vale lembrar que Léo e Carmelo são irmãos por parte de mãe, e Tim era padrasto de Léo.