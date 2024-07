Filho de Solange Almeida ignora comparações com mãe e rebate críticas: 'Não ligo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rafa Almeida, filho da forrozeira Solange Almeida comentou sobre influência de sua mãe em seu trabalho e estreia no São João

Dando os primeiros passos em sua carreira como cantor, Rafa Almeida (24), filho da cantora Solange Almeida (45), garante que não tem se importado com os comentários negativos envolvendo sua empreitada na música. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista falou sobre o apelido de "herdeiro do forró" que acabou recebendo e revelou detalhes por trás da relação com a mãe, a qual ele tem recebido muito apoio.

"Herdeiro do forró, acho que é até demais. Eu só estou fazendo minha música. Fiquei feliz com esse apelido, mas além do forró, eu canto sertanejo também. O sertanejo é o meu estilo principal. Sobre os comentários, sempre vão ter bons e ruins, mas eu acho que a gente tem que absorver os bons e deixar os ruins de lado, porque sempre vai existir uma comparação", declara ele, que recentemente lançou uma parceria com Gustavo Mioto. "Essa comparação é até boa, porque é assim que a gente procura ter uma melhora e eu não ligo muito não para esses comentários. Minha mãe é incrível e ser comparado a ela com certeza é motivo de muito orgulho pra mim".

No mês de junho, Rafa fez sua primeira agenda de shows voltado para as festas de São João, evento que conhece muito bem, mas do ponto de vista dos bastidores. Agora a frente de uma banda, ele conta que antes de pegar a estrada pediu dicas para a mãe sobre o melhor caminho que deveria seguir.

Leia também: Sem medo, Solange Almeida critica falta de representatividade no São João: 'Sigo firme'

"Eu e minha mãe conversamos todos os dias. Antes do São João, quando eu tava fechando as datas, eu conversei com ela, pedi vários conselhos, dicas, ajuda no repertório, porque ela tá aí há não sei quanto tempo, fazendo essa maratona de São João, e essa foi a minha primeira", diz.

"Eu falo que eu tenho ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, ensino superior e doutorado, tudo por conta da minha mãe, que é a minha maior professora. Então, sim, ela me deu várias dicas e, com certeza, essas dicas valiosas acabaram dando super certo aqui nesse meu primeiro São João. Ela é incrível, uma pessoa incrível, me faltam palavras para descrever o quanto minha mãe é uma pessoa foda", completa.

Apesar de estar investido no sertanejo, Rafa, que há alguns anos vem atuando como compositor dentro do mercado, confirma que a mãe é uma de suas inspirações, mas faz questão de refoçar que os dois são artistas diferentes. "Minha mãe me apoiou, independente do gênero que eu seguisse, mas o meu forte é o sertanejo".

Depois de realizar sua primeira maratona de shows no São João, Rafa confessa que até mesmo os perrengues da estrada se tornaram pequenos diante do momento de conquista. "O São João foi uma experiência incrível para a minha carreira. O pessoal tem sido muito receptivo comigo e depois do show, fica lotado para receber no camarim. O ônibus já quebrou umas duas vezes, mas isso é normal. É coisa de estrada e graças a Deus, a gente entregou shows incríveis. De verdade, essa experiência com certeza foi magnífica", comemora.