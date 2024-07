Ex-BBB Davi Brito esclarece planos de programa na Globo: 'Especulei'

Após a TV Globo negar a existência de projetos em andamento, o ex-BBB Davi Brito explicou que nunca confirmou programa na emissora

Campeão do BBB 24, Davi Brito usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 3, para esclarecer algumas polêmicas envolvendo seu nome. Recentemente, ele revelou em entrevista ao 'Alô Alô Bahia' que, em breve, teria um novo projeto na TV Globo. A informação, no entanto, não é de conhecimento da emissora.

De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, do 'F5', a Globo não possui qualquer projeto artístico em andamento com o vencedor do reality show, exceto participações em atrações da casa, ao menos por enquanto. Após a repercussão da notícia, Davi veio a público esclarecer a situação.

Durante um bate-papo com os fãs em uma live no Instagram, o jovem se explicou e ressaltou que apenas especulou novos projetos, sem confirmar nada. "A gente sabe que a internet trabalha muito com especulação, e é isso que as pessoas estão fazendo comigo", iniciou ele.

"Em nenhum momento eu afirmei ou disse que teria um programa dentro da Globo. Eu, Davi, especulei isso, falei: 'estamos aqui criando', 'estamos analisando', porque eu trabalho com cozinha, eu sei fazer alguma coisa na área da cozinha, então estávamos trabalhando com especulações'", completou Davi Brito.

Davi Brito revela status de relacionamento

Ao que tudo indica, o coração de Davi Brito, campeão do BBB24, já tem dona. Nesta quarta-feira, 3, o rapaz fez uma live em seu Instagram e revelou o status do relacionamento com Tamires Assis, musa do Boi Garantido.

Davi afirmou que eles estão se conhecendo melhor, mas já fazem planos para o futuro. "Sobre mim e Tamires, todo mundo já sabe, a gente está se conhecendo e estamos com planos, vários planos futuros, papo de vida. Que Deus nos abençoe, que a gente prospere e que dê tudo certo para a gente", disse ele.

Na ocasião, o vencedor do reality show global também não poupou elogios para a eleita. "É isso: estou conhecendo essa pessoa maravilhosa e incrível", afirmou.

Mais cedo, o vencedor do reality show da TV Globo fez uma declaração romântica para a moça, que publicou uma foto dos dois em seu perfil no Instagram. "Você me faz tão bem", escreveu Tamires na legenda da postagem.

Davi, por sua vez, fez questão de retribuir o carinho e também deixou uma mensagem especial para a manauara. "Te amo, amor", declarou o ex-BBB, complementando o recado com um emoji de coração vermelho. Após a troca de declarações em público, internautas passaram a suspeitar que os dois decidiram assumir um relacionamento sério.