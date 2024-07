Polícia Civil toma decisão sobre vídeo polêmico do filho de Gusttavo Lima

Polícia Civil conclui investigação e toma decisão sobre vídeo polêmico em que o filho de Gusttavo Lima aparece dirigindo

Na última quarta-feira, 3, a Polícia Civil concluiu a investigação sobre o vídeo polêmico em que Gabriel, filho de apenas sete anos de Gusttavo Lima e Andressa Suita, aparece dirigindo um veículo na fazenda da família. Após uma análise das imagens, as autoridades concluíram que não houve violação do Código de Trânsito Brasileiro.

Em nota, a Polícia explicou que, por se tratar de uma propriedade privada, não houve violação das leis: "Após análise das imagens e circunstâncias do local em que mostram duas crianças supostamente dirigindo um veículo em uma propriedade privada não aberta à circulação concluiu-se que não houve violação ao Código de Trânsito Brasileiro”, disseram.

A equipe ainda acrescentou que não houve violação do Código Penal, justamente por se tratar de uma propriedade da família. Para quem não acompanhou a polêmica, a influenciadora digital compartilhou o momento em que seu primogênito, Gabriel, aparece dirigindo o veículo sozinho, com o irmão mais novo, Samuel, de apenas quatro anos, ao lado.

Enquanto o pequeno fazia algumas curvas e dirigia em uma área verde sem pedestres, a influenciadora digital gravava a cena do banco traseiro. Além de dividir opiniões nas redes sociais, o casal chamou a atenção do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). Inclusive, o presidente do órgão afirmou ter feito o pedido de investigação para a Polícia Civil

“Repudia quaisquer ações realizadas por figuras públicas que podem incentivar conduta similar por parte da população, podendo gerar grave risco de acidentes nas vias públicas e particulares”, informaram ao G1. Questionada sobre a polêmica, a equipe do cantor reforçou que se tratava de uma propriedade privada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NaçãoAndressaSuita (@nacaoandressasuita)

Andressa Suita ironizou vídeo do filho dirigindo:

Vale lembrar que até o momento, Andressa Suita não se manifestou oficialmente sobre a controvérsia, mas respondeu um comentário de uma seguidora em sua última publicação: “Me ensina a dirigir, tá melhor que muita autoescola”, disse uma fã, que ganhou uma mensagem carinhosa da influenciadora digital: “Mais fácil o Gabriel te ensinar”, disse.