Mel Maia surge em momento íntimo com o namorado após boatos de separação

Após especulações de que estaria solteira, a atriz Mel Maia afastou os rumores e mostrou seu dia ao lado do namorado português

A atriz Mel Maia afastou de vez os rumores de que teria colocado um ponto final em seu relacionamento com o surfista João Maria Pereira. Recentemente, a artista chamou atenção dos seguidores ao passar o Dia dos Namorados sem publicar declarações ao amado.

Além disso, Mel também levantou suspeitas de que estaria solteira após aparecer sozinha em uma festa. A famosa, no entanto, provou que tudo não passa de especulações. Na última segunda-feira, 1, ela publicou alguns registros nas redes sociais junto com o surfista.

Em seus stories no Instagram, a atriz filmou João Maria fazendo depilação em suas pernas. "Migas, dica do dia: tenham um boy que faça isso por vocês", declarou Mel Maia. "Não aceitem menos. Ele acha ‘divirtido'", completou ela, imitando o sotaque do namorado português.

Já nas redes sociais do surfista, registros do casal em momentos de intimidade também foram publicados. Nos vídeos, os dois aparecem se divertindo em casa com os animais de estimação. Em outro momento, Mel Maia ainda aparece brincando com o companheiro antes de entrar no banho.

Vale lembrar que João Maria reside em Portugal, enquanto Mel Maia mora no Rio de Janeiro. Os dois assumiram o romance no dia 1º de janeiro deste ano, poucos minutos após a chegada de 2024.

Mel Maia afasta rumores de término com o namorado - Fotos: Reprodução / Instagram

Mel Maia revela planos para o futuro com o namorado

A atriz Mel Maia, de 20 anos, abriu o coração e contou que possui planos para o futuro ao lado do namorado, o surfista português João Maria Pereira. Os dois assumiram publicamente o namoro em janeiro deste ano, durante a madrugada do dia 1º de janeiro.

Em entrevista à revista Mensch, a artista revelou o que deseja realizar daqui para frente em sua carreira pessoal e profissional. Além disso, Mel também ressaltou que os planos incluem a relação com o companheiro; confira detalhes!