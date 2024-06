Mel Maia revela planos para o futuro ao lado do namorado português

Vem casamento por aí? A atriz Mel Maia abriu o coração e falou sobre seus desejos para o futuro, incluindo a relação com o namorado

A atriz Mel Maia, de 20 anos, abriu o coração e contou que possui planos para o futuro ao lado do namorado, o surfista português João Maria Pereira. Os dois assumiram publicamente o namoro em janeiro deste ano, durante a madrugada do dia 1º de janeiro.

Em entrevista à revista Mensch, a artista revelou o que deseja realizar daqui para frente em sua carreira pessoal e profissional. Além disso, Mel também ressaltou que os planos incluem a relação com o companheiro.

"Desejo que a minha carreira seja cada vez mais frutífera, alcançando novos espaços, novos países e culturas. Quero que o mundo veja o que eu mais amo fazer", declarou a atriz. E completou: "Juntos, pretendemos viajar pelo mundo, ter a nossa casa, construir uma família no futuro… Temos muitos planos".

Apesar da distância geográfica, já que o surfista reside em Portugal e ela no Brasil, o casal tem conseguido se ver com frequência. Recentemente, João Maria passou cerca de três meses no Rio de Janeiro morando com a famosa. Ao longo do bate-papo com a Mensch, a atriz não poupou elogios ao amado.

"O João é uma pessoa racional, muito correta. Ele é muito inteligente e vê o mundo da mesma forma que eu. Amo o jeito que ele fala, a maneira como me olha, como ele me trata e faz de tudo para estar ao meu lado. E ele também é lindo demais!", se derreteu Mel Maia ao falar sobre o namorado.

Mel Maia e o namorado curtem noite de festa no Rio de Janeiro

A atriz Mel Maia mostrou que sabe muito bem viver a vida! Nesta quinta-feira, 6, a artista resgatou algumas fotos de uma festa de música eletrônica que compareceu no Rio de Janeiro para se divertir com os amigos. E na ocasião, ela ganhou uma 'mordidinha' indiscreta de seu namorado, o surfista português João Maria Pereira.

Em seu perfil oficial do Instagram, Mel posou com seu look impecável para cair na noite. De top preto com decote ousado e saia brilhante, a famosa apostou em uma linda trança e fez caras e bocas para a câmera; confira os registros!