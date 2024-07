Internautas não apostam no sucesso de Eliana na Globo; entenda

Eliana anunciou oficialmente contratação com a Globo na última quinta-feira, 27; apresentadora irá comandar The Masked Singer e Saia Justa

O nome de Eliana (51) está em alta desde que a apresentadora anunciou a contratação pela Globo na última quinta-feira, 27. Com uma grande expectativa do público que a acompanhou por 15 anos no SBT, ela assumirá o comando de programas como The Masked Singer e Saia Justa, no GNT. Porém, não são todos que pensam que sua nova trajetória será um sucesso.

Pensando nessa expectativa, a CARAS Brasil organizou uma enquete sobre o possível sucesso de Eliana na nova emissora e 51,7% dos votos indicam que o público não acha que ela se sairá bem na nova ocupação ; pouco mais de 48% aposta que a apresentadora terá bons resultados na casa.

Após anunciar a mudança de emissora em seu perfil oficial do Instagram, a apresentadora concedeu uma entrevista exclusiva ao Fantástico e abriu as portas de sua casa para comentar sobre a novidade e revelar os programas que fará parte.

Na nova temporada do programa Saia Justa, Eliana comandará o time já composto por Tati Machado (32), Bela Gil (36) e Rita Batista (45). Já no reality musical The Masked Singer, ela assume o posto que, durante as três primeiras temporadas do programa, foi da cantora Ivete Sangalo (52).

Além das duas atrações, ela também deve comandar o Vem que Tem na Globo, atração que é uma mistura de entretenimento com as promoções da Black Friday, que tem previsão para ir ao ar no final do mês de novembro.

Eliana passou 15 anos trabalhando no SBT e, antes de anunciar a contratação pela emissora concorrente, teve uma despedida do canal de Silvio Santos (93). Na ocasião, Patricia Abravanel (46) pediu perdão para a apresentadora em nome da emissora e da família.

"Em nome do SBT e da família [Abravanel], eu quero te pedir perdão se alguém te fez alguma coisa, falou alguma coisa que fez você sentir desrespeitada, desmerecida", disse. "Eu não sei o que aconteceu, eu não sei por onde entrou esse sentimento, mas que você vá para este novo ciclo sabendo que você é amada. As portas daqui vão ser sempre abertas para você", completou ela, que não explicou o que teria ocorrido nos bastidores.

