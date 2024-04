BBB 24: MC Bin Laden define novo nome artístico para usar após reality

Emparedado no BBB 24, funkeiro deixará de ser MC Bin Laden após sair do reality show; saiba qual será o novo nome artístico do cantor

Enfrentando mais um paredão no Big Brother Brasil, MC Bin Laden decidiu passar por uma mudança importante em sua carreira quando sair do reality show. Em conversa com o Splash, do UOL, a assessoria do cantor anunciou que ele pretende abandonar seu nome artístico polêmico e já revelou qual será a nova alcunha do cantor.

Ao sair da casa mais vigiada do Brasil, o funkeiro abandonará a referência ao terrorista saudita em seu nome artístico, que foi escolhido por ele e por uma produtora no início de sua carreira no funk. Por isso, ele usará apenas o nome MC Bin, pelo qual já é conhecido tanto dentro quanto fora do reality show da Globo.

Antes mesmo de integrar o elenco de confinados, Bin já tinha revelado a vontade de mudar o nome, que rendeu alguns perrengues durante sua carreira. Inclusive, ele já teve seu visto negado e não conseguiu visitar os Estados Unidos justamente por conta da alcunha ao terrorista. No entanto, o brother ainda não tinha batido o martelo.

Agora, a assessoria informou o novo nome e explicou a decisão: “No final do ano passado, ele falou que queria mudar o nome, por conta do programa, optamos em esperar finalizar essa etapa para definirmos sobre essa mudança. Já estávamos nesse processo há algum tempo, o Bin está em outro momento da vida, maduro”, contaram.

Apesar do risco de ser eliminado do reality show nesta terça-feira, 4, em um paredão duplo contra Davi, o funkeiro deve aguardar um pouco mais para anunciar oficialmente seu novo nome artístico: "Nossa ideia será lançarmos um álbum novo para celebrar esse novo momento dele”, a equipe explicou a estratégia para nova fase na carreira do cantor.

Vale ressaltar que o nome verdadeiro do cantor de funk não tem qualquer ligação com o terrorista. Na verdade, ele foi batizado como Jefferson Cristian dos Santos Lima. Foi no início de sua carreira que ele decidiu mudar seu nome artístico, inspirado em uma de suas primeiras canções, "Bin Laden não morreu", que narra a história de Osama.

MC Bin Laden faz promessa se voltar do paredão:

MC Bin Laden, Lucas Henrique e Giovanna conversaram no jardim da casa do Big Brother Brasil 24 na noite desta quarta-feira, 3, sobre a reta final do jogo. Durante o papo, o funkeiro prometeu para os colegas de confinamento que "as coisas vão mudar" caso ele escape do paredão. Vale lembrar está na berlinda contra Davi, um dos favoritos do público.