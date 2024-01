BBB 24: Saiba qual é o nome verdadeiro do MC Bin Laden

MC Bin Laden está no elenco do BBB 24. Saiba qual é o nome verdadeiro dele e mais uma curiosidade: ele já foi apaixonado por uma atriz famosa!

O funkeiro MC Bin Laden, dono do hit Tá Tranquilo, Tá Favorável, de 2015, está confirmado no Grupo Camarote do BBB 24, da Globo. Porém, você sabe qual é o nome verdadeiro dele? O rapaz tem 30 anos e nasceu em São Paulo, capital.

Ele foi batizado como Jefferson Cristian dos Santos Lima, mas é conhecido apenas pelo seu nome artístico . Inclusive, ele já contou que seu nome artístico foi escolhido por ele e por uma produtora no início de sua carreira no funk.

Na época, eles se inspiraram na música ‘Bin Laden não morreu’, que é referência ao terrorista. Por causa disso, o rapaz já teve problema com seu nome, já que não conseguiu visto para os Estados Unidos por causa disso. Hoje em dia, ele pensa em mudar seu nome artístico, mas ainda não escolheu um novo nome para usar em sua carreira na música.

Você sabia? Ele já disse que era apaixonado por Bruna Marquezine

Recentemente, MC Bin Laden surpreendeu seus seguidores ao contar que já teve um amor platônico pela atriz Bruna Marquezine. Nas redes sociais, ele destacou a beleza da artista.

“Acabou o debate, mas todo mundo concorda que a Bruna Marquezine é a mulher mais bonita do Brasil? Não é? Nós ficamos nesse debate dois dias e… sem dúvida, gente”, afirmou ele.

Além disso, um fã perguntou se ele já foi apaixonado por uma pessoa aleatória e MC Bin Laden disse: “Pela Bruna Marquezine”.

MC Bin Laden tem 30 anos, é cantor e compositor. Ele já foi vendedor na Rua 25 de Março. Ele diz que é destemido e gosta de curtir. Ele gosta de estar com a família e os amigos e também de churrasco.

O BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro. Conheça a decoração da casa do reality show aqui.