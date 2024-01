BBB 24: Veja como é a decoração da casa do reality show

Os apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Clara mostram os detalhes de como é a decoração da casa do BBB 24 em transmissão ao vivo na Globo

O reality show BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro e a Globo já começou a revelar como é a decoração da casa para a nova temporada. Nesta sexta-feira, 5, os apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Clara fizeram entradas ao vivo na programação da emissora e mostrar os detalhe dos ambientes.

No BBB 24, a casa recebeu a decoração inspirada nos contos de fadas e histórias clássicas de ficção. A emissora já revelou que cada ambiente da propriedade terá detalhes inspirados no universo da magia, com inspiração nas fábulas.

A sala de estar foi inspirada em uma biblioteca, com direito a vários objetos nas estantes, um sofá vermelho, tapete com estilo clássico e mesa de centro com estilo antigo. O local ainda conta com o botão da desistência, que tem a decoração de um relógio antigo.

Um dos quartos tem o tema de Gnomos e é inspirado em uma floresta encantada, com direito a árvores e insetos nas paredes.

O banheiro segue na temática de floresta encantada e tem um poço dos desejos. Enquanto isso, o Confessionário tem o tema de Jardim Secreto, com direito a uma poltrona estilosa no maior clima de conto de fadas.

Neste ano, as duas cozinhas foram invertidas. A cozinha vip fica perto da porta e a cozinha da Xepa está perto da escada para o andar superior.

Confira as fotos da casa do BBB 24:

Como será a nova votação no BBB 24?

A contagem regressiva para a estreia do BBB 24, da Globo, já começou. O reality show estreia no dia 8 de janeiro e os detalhes da nova temporada estão chegando ao conhecimento do público. Uma das novidades é o novo formato de votação nos paredões.

A emissora já confirmou que a votação no Big Brother Brasil 24 será em um sistema misto, ou seja, o público vai ter duas formas de votar nos seus participantes favoritos.

O primeiro formato é o Voto da Torcida, no qual os telespectadores fazem login no site da Globo e votam quantas vezes quiserem. Enquanto isso, o segundo formato é o Voto Único, no qual a pessoa precisa colocar o seu CPF e poderá votar apenas uma vez em cada paredão.

Assim, o paredão será definido com a média das votações, sendo 50% do Voto da Torcida e 50% do Voto Único.