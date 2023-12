BBB 24: Como será a nova votação no reality show?

Com estreia prevista para janeiro, o BBB 24 vai ter uma dinâmica para a votação do público nos paredões. Saiba como vai funcionar a votação

A contagem regressiva para a estreia do BBB 24, da Globo, já começou. O reality show estreia no dia 8 de janeiro - daqui apenas um mês - e os detalhes da nova temporada estão chegando ao conhecimento do público. Uma das novidades é o novo formato de votação nos paredões.

A emissora já confirmou que a votação no Big Brother Brasil 24 será em um sistema misto, ou seja, o público vai ter duas formas de votar nos seus participantes favoritos.

O primeiro formato é o Voto da Torcida, no qual os telespectadores fazem login no site da Globo e votam quantas vezes quiserem. Enquanto isso, o segundo formato é o Voto Único, no qual a pessoa precisa colocar o seu CPF e poderá votar apenas uma vez em cada paredão.

Assim, o paredão será definido com a média das votações, sendo 50% do Voto da Torcida e 50% do Voto Único.

Outro spoiler do BBB 24

Nesta sexta-feira, 8, a TV Globo confirmou qual será o tema da decoração da casa do BBB 24. A propriedade será decorada com o tema de contos de fadas e histórias clássicas de ficção. A magia estará presente em todos os cômodos, mas cada um terá um tema independente e inspirado nas fábulas.

Globo boatos sobre o reality show

Há pouco tempo, a TV Globo divulgou um comunicado para negar rumores sobre a próxima edição do Big Brother Brasil. A emissora informou que são falsas as informações de que as inscrições estariam abertas para o BBB 24. Além disso, eles informaram que a emissora não cobra taxas de inscrição.

"As inscrições para participação no BBB 24 não estão abertas e a equipe do programa não está recebendo novas candidaturas. Toda e qualquer publicação que indique o mesmo é falsa. Lembramos que as informações oficiais sobre o programa são disponibilizadas pela Globo em seus perfis oficiais e no Gshow. Reforçamos que, em nenhuma hipótese, é cobrado valor em dinheiro pela inscrição", informou a área de comunicação.