BBB 24: Globo revela data de estreia e mais novidades do reality

Saiba alguns spoilers do que esperar da próxima edição do Big Brother Brasil, o BBB 24

O BBB 24 acaba de ganhar uma data de estreia! Nesta sexta-feira, 15, a TV Globo revelou que a próxima edição do Big Brother Brasil estreia no dia 8 de janeiro de 2024. Além disso, a emissora revelou outros spoilers sobre a nova temporada.

O reality vai contar com três grupos de participantes, sendo camarote, pipoca e um outro grupo, que ainda não teve o nome revelado. O tradicional Jogo da Discórdia na segunda-feira ganhou o nome de Sincerão e será uma nova dinâmica. Na sexta-feira, o líder terá uma tarefa para mexer com o jogo.

O prêmio pode ser em um valor inédito, mas para isso, o campeão terá que suar. Além disso, a edição também terá novos quadros de humor, sendo que um deles terá um invasor que vai entrar na casa e, em outro, o público vai participar. Outra mudança é que o cinema será para todos da casa.

Outra novidade está na votação, que vai ter dois formatos. Na primeira fase do programa, o público vota para quem quer que continue na casa, o eliminado será o menos votado. Na segunda fase, o público vota para eliminar um participante. Em complemento, a Globo criou dois tipos de votos: o voto único e o voto da torcida.

No voto único, a pessoa precisa cadastrar o CPF no site da emissora e pode votar apenas uma vez. No voto da torcida, a pessoa pode voltar quantas vezes quiser. O resultado do paredão será definido pela média dos dois resultados, com peso de 50% para cada tipo de voto.

Tadeu Schmidt revela que não pode voltar para o jornalismo da Globo

O apresentador Tadeu Schmidt surpreendeu ao contar que não pode voltar a ser jornalista como era antigamente na TV Globo. Desde que aceitou o convite para apresentar o Big Brother Brasil, ele se despediu da área de jornalismo da emissora de uma vez por todas. Inclusive, ele contou o motivo ao participar do podcast Flow há poucos dias.

O comunicador contou que os jornalistas da Globo não podem se envolver com marcas e fazer propagandas. Como ele fez comerciais nos últimos tempos, ele não pode mais voltar para a redação na emissora. Assim, ele contou que não pode mais fazer coberturas jornalísticas. “Cobrir não porque eu não posso ser mais jornalista, já estou fora do jornalismo. Inclusive, foi outra coisa que o Ali Kamel me falou: 'Você está indo embora e não volta nunca mais, né?. Porque agora você vai fazer merchandising, vai fazer propaganda, e aí não pode mais voltar pro jornalismo'. Eu falei: 'Tá bom'. O jornalista da Globo não pode se envolver com nenhuma marca, né? Por uma questão da imagem ali... Se eu sou patrocinado pela água, daqui a pouco tem um escândalo com a água e aí como é que eu vou dar essa notícia, né?”, afirmou.

Além disso, Schmidt contou que não pensou em recusar o convite para o BBB e que sempre aceitará as propostas feitas pela Globo. “Se eu falasse que 'não', só se eu fosse louco. Tem uma coisa em qualquer empresa que é 'up or out'. Se te oferecem uma posição nova, uma promoção ou uma coisa diferente, se apostam em você para alguma coisa e você fala: 'não, acho que eu não sei, ah não sei, vou pensar... Não sei se estou preparado, não sei se eu quero'. Então não dá, né? Se a Globo me falar assim: 'Tadeu, agora você vai para a guerra!'. Eu vou, cara. Eu estou aqui para fazer o que a empresa me manda. Eu sempre fui assim. Eu visto a camisa e estou aqui preparado parao que me mandarem fazer. E vou me preparar para isso. E eu sei da importância do BBB, eu sei o tamanho do BBB”, declarou.