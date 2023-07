Tadeu Schmidt não pode voltar a ser jornalista na Globo. Saiba o motivo!

Apresentador do BBB, Tadeu Schmidt não pode voltar para a redação de jornalismo e o motivo vem à tona

O apresentador Tadeu Schmidt surpreendeu ao contar que não pode voltar a ser jornalista como era antigamente na TV Globo. Desde que aceitou o convite para apresentar o Big Brother Brasil, ele se despediu da área de jornalismo da emissora de uma vez por todas. Inclusive, ele contou o motivo ao participar do podcast Flow há poucos dias.

O comunicador contou que os jornalistas da Globo não podem se envolver com marcas e fazer propagandas. Como ele fez comerciais nos últimos tempos, ele não pode mais voltar para a redação na emissora. Assim, ele contou que não pode mais fazer coberturas jornalísticas. “Cobrir não porque eu não posso ser mais jornalista, já estou fora do jornalismo. Inclusive, foi outra coisa que o Ali Kamel me falou: 'Você está indo embora e não volta nunca mais, né?. Porque agora você vai fazer merchandising, vai fazer propaganda, e aí não pode mais voltar pro jornalismo'. Eu falei: 'Tá bom'. O jornalista da Globo não pode se envolver com nenhuma marca, né? Por uma questão da imagem ali... Se eu sou patrocinado pela água, daqui a pouco tem um escândalo com a água e aí como é que eu vou dar essa notícia, né?”, afirmou.

Além disso, Schmidt contou que não pensou em recusar o convite para o BBB e que sempre aceitará as propostas feitas pela Globo. “Se eu falasse que 'não', só se eu fosse louco. Tem uma coisa em qualquer empresa que é 'up or out'. Se te oferecem uma posição nova, uma promoção ou uma coisa diferente, se apostam em você para alguma coisa e você fala: 'não, acho que eu não sei, ah não sei, vou pensar... Não sei se estou preparado, não sei se eu quero'. Então não dá, né? Se a Globo me falar assim: 'Tadeu, agora você vai para a guerra!'. Eu vou, cara. Eu estou aqui para fazer o que a empresa me manda. Eu sempre fui assim. Eu visto a camisa e estou aqui preparado parao que me mandarem fazer. E vou me preparar para isso. E eu sei da importância do BBB, eu sei o tamanho do BBB”, declarou.

Tadeu Schmidt celebra os 25 anos de casamento

Em seu perfil no Instagram, o jornalista Tadeu Schmidt fez uma homenagem para celebrar os 25 anos de casamento com Ana Cristina. "Bodas de Prata!!! 25 anos de união!!! Quanta história a gente já viveu… Quantos momentos difíceis a gente superou… Quantos momentos maravilhosos a gente aproveitou… Sempre juntos! Sempre com a certeza de que um está ao lado do outro pra tudo! Pros maiores desafios, pras maiores loucuras e até pras maiores bobeiras - como vestir roupa igual pra celebrar o aniversário de casamento. Sempre com aquela vontade incessante de estar perto um do outro", começou ele.

Depois, Schmidt agradeceu por dividir a vida com Ana Cristina. "Que felicidade olhar pra trás e ter a certeza de que a pessoa que passou mais tempo ao meu lado é a pessoa mais incrível que já conheci. Que felicidade olhar pra frente e ter a certeza de que é com você que eu quero ficar todos os meus dias. Obrigado por ser a parceira da minha vida! Minha "TUDA"! Te amo! Viva o 30 de maio!", acrescentou.

O apresentador finalizou a postagem revelando que ele e a esposa iria aproveitar a noite. "Hoje à noite tem celebração!!!! (amanhã eu conto… a parte publicável, claro)", brincou ele, que depois contou que eles queriam usar uma camisa prateada para comemorar o aniversário de casamento, só que não conseguiram encontrar. "Nós procuramos uma camisa prateada, mas não encontramos igual pra nós dois. Que pena…", lamentou.

Vale lembrar que Tadeu e Ana Cristina são pais de duas meninas, Valentina, de 20 anos, e Laura, de 18.