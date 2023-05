Tadeu Schmidt celebra 25 anos de casado com Ana Cristina: "Sempre juntos"

O apresentador Tadeu Schmidt prestou uma linda declaração para a esposa, Ana Cristina, ao comemorar o aniversário de casamento

Tadeu Schmidt (48) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta terça-feira, 30, o apresentador do Big Brother Brasil, da TV Globo, completou 25 anos de casados com a mulher, Ana Cristina.

Em seu perfil no Instagram, o jornalista publicou uma sequência de fotos em que aparece combinando o look com a amada, durante uma viagem romântica do casal por Chicago, nos Estados Unidos, e se declarou para ela.

"Bodas de Prata!!! 25 anos de união!!! Quanta história a gente já viveu… Quantos momentos difíceis a gente superou… Quantos momentos maravilhosos a gente aproveitou… Sempre juntos! Sempre com a certeza de que um está ao lado do outro pra tudo! Pros maiores desafios, pras maiores loucuras e até pras maiores bobeiras - como vestir roupa igual pra celebrar o aniversário de casamento. Sempre com aquela vontade incessante de estar perto um do outro", começou ele.

Depois, Schmidt agradeceu por dividir a vida com Ana Cristina. "Que felicidade olhar pra trás e ter a certeza de que a pessoa que passou mais tempo ao meu lado é a pessoa mais incrível que já conheci. Que felicidade olhar pra frente e ter a certeza de que é com você que eu quero ficar todos os meus dias. Obrigado por ser a parceira da minha vida! Minha "TUDA"! Te amo! Viva o 30 de maio!", acrescentou.

O apresentador finalizou a postagem revelando que ele e a esposa iria aproveitar a noite. "Hoje à noite tem celebração!!!! (amanhã eu conto… a parte publicável, claro)", brincou ele, que depois contou que eles queriam usar uma camisa prateada para comemorar o aniversário de casamento, só que não conseguiram encontrar. "Nós procuramos uma camisa prateada, mas não encontramos igual pra nós dois. Que pena…", lamentou.

Vale lembrar que Tadeu e Ana Cristina são pais de duas meninas, Valentina, de 20 anos, e Laura, de 18.

Confira a publicação de Tadeu Schmidt no aniversário de casamento:

